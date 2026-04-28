Talleres-Belgrano, el superclásico que no se podría empatar

La tercera fue la vencida. Por primera vez desde la puesta en vigencia del actual formato de competencia, Talleres y Belgrano compartirán los playoffs de un torneo de la Liga Profesional de Fútbol. El Apertura 2026 tendrá al Albiazul y al Pirata entre los 16 mejores equipos, los que seguirán jugando tras la ilusión de la vuelta olímpica y con el alivio de no tener que soportar un larguísimo receso obligado, hasta después del Mundial.

Para ambos equipos cordobeses, la clasificación llegó en forma anticipada, sin tanto sufrimiento. La ‘T’ ya había adquirido su boleto luego del triunfo 2-0 ante Deportivo Riestra del pasado 19 de abril, en su antepenúltimo encuentro de la etapa de grupos; mientras que el Celeste se aseguró el pase el lunes por la noche, favorecido por la derrota 1-2 de Huracán ante Argentinos Juniors. La disputa de la 9° fecha, la que fue postergada a principios de marzo a causa de un lock-out de los clubes, terminará de definir cinco vacantes y el ordenamiento de los octavos de final.

En la última fecha de la Fase de Zonas, Talleres visitará a Unión de Santa Fe y Belgrano recibirá a Sarmiento de Junín. Los dos rivales de los cordobeses tienen chances de clasificar a los playoffs.

Las participaciones de Instituto en el Apertura 2025 (1-3 vs. Argentinos Juniors, en La Paternal) y de Talleres en el Clausura 2025 (0-2 vs. Boca, en La Bombonera), en la instancia de octavos de final, son los antecedentes inmediatos para el fútbol cordobés, que nuevamente volverá a tener representación en la instancia definitoria, aunque esta vez con más de un equipo. La Gloria tiene chances de sumarse como tercero en discordia.

OTRA VEZ EN PLAYOFFS. Talleres, que viene de empatar sin goles ante Estudiantes de La Plata, ya tiene asegurado el pase a los octavos de final del Torneo Apertura 2025. /// ESTUDIANTES DE LA PLATA

Hay 11 y faltan cinco

En la Zona A, los que ya tienen asegurado el pasaje a la fase definitoria son Estudiantes de La Plata (28 puntos), Boca Juniors (27), Vélez Sarsfield (27), Talleres (25) y Lanús (23); mientras que otros cinco elencos -San Lorenzo (22), Independiente (21), Unión (20), Defensa y Justicia (19) e Instituto (18)- pugnan por los tres lugares que siguen disponibles. El tercer tercio del grupo, el que integran los conjuntos que ya están eliminados y que tendrán descanso forzoso hasta que arranque el Clausura el próximo 26 de julio, tiene estos nombres propios: Platense (16), Gimnasia de Mendoza (16), Central Córdoba (16), Newell’s (10) y Deportivo Riestra (9).

En la Zona B, los que ya hicieron el check-in son Independiente Rivadavia (33), River Plate (29), Argentinos Juniors (29), Rosario Central (27), Belgrano (23) y Gimnasia y Esgrima La Plata (23). A estos seis equipos se unirán otros dos que saldrán de estos cinco aspirantes: Huracán (21), Barracas Central (21), Racing Club (20), Tigre (19) y Sarmiento (19). Fuera de juego ya quedaron Banfield (15), Atlético Tucumán (11), Aldosivi (7) y Estudiantes de Río Cuarto (5).

PRIMERA VEZ EN OCTAVOS. Desde la vigencia del actual organigrama de campeonatos de la Liga Profesional, Belgrano nunca había podido clasificar a playoffs . /// PRENSA BELGRANO

¿Habemus clásico?

Teniendo en cuenta la actual tabla de posiciones, Talleres-Belgrano sería una de las llaves del primer cuadro de cruces, que enfrenta a primeros con octavos, segundos con séptimos, terceros con sextos y cuartos con quintos. Para que el superclásico de La Docta pueda concretarse en versión ‘punta y hacha’, el elenco que dirige Carlos Tevez debería mantenerse entre los cuatro mejores de la Zona A. Esto se debe a que el conjunto que comanda Ricardo Zielinski ya no podrá integrar el cuarteto de vanguardia de la Zona B. Otra certeza para El Pirata es que, según establece el reglamento, deberá dirimir en condición de visitante su clasificación a cuartos de final.

Talleres completará su participación en la Fase de Zonas visitando a Unión de Santa Fe. Una victoria ante El Tatengue le garantizará sin más jugar su próximo encuentro en el Estadio Kempes, y al mismo tiempo le daría la chance de alcanzar una mejor colocación en la grilla.

Aunque sus chances son remotas, Instituto todavía alberga la esperanza de jugar los octavos de final del Torneo Apertura 2026. Debe vencer a Estudiantes de Río Cuarto y esperar otros resultados.

A esta altura del campeonato, llegar al primer puesto parece una utopía para la ‘T’: tendría que ganar por una buena diferencia, Estudiantes debería ser goleado por Platense, y habría que esperar que Boca y Vélez no ganen sus respectivos compromisos, frente a Central Córdoba y Newell´s. ¿Algunas chances más factibles? Si el cuadro de barrio Jardín suma los tres puntos frente a Unión, un tropezón de Boca o Vélez, o de ambos, podría depositarlo en el segundo o en el tercer lugar del escalafón.

Si empata en Santa Fe, Talleres será inalcanzable para San Lorenzo, que marcha sexto, pero podría caer al quinto escalón si Lanús supera a Deportivo Riestra. El peor de los escenarios (derrota propia, triunfo de Lanús y victoria amplia de San Lorenzo), dejará al elenco albiazul en el sexto lugar de la clasificación.

ÚLTIMA CHANCE. Instituto, que el fin de semana pasado empató 1-1 ante Newell´s, mantiene chances matemáticas de ubicarse entre los ocho mejores equipos de su grupo. /// PRENSA NEWELL´S

Si se da, en el Kempes

Para Belgrano, el epílogo de la primera etapa será enfrentando a Sarmiento de Junín, en el Estadio Julio César Villagra. Un triunfo prácticamente le aseguraría el quinto puesto de la Zona B, aunque podría tener que cotejar diferencia de goles, si es que Gimnasia y Esgrima la Plata vence a Argentinos Juniors. De cosechar los tres puntos en juego el próximo fin de semana, la ‘B’ quedará quinto o sexto, por lo que tendría que cruzarse con el cuarto o el tercero de la Zona A.

Un empate o una derrota, en cambio, lo harían depender de los resultados que Gimnasia, Huracán y Barracas Central logren en sus respectivos compromisos (‘El Globo visita a Racing y ‘El Guapo’ recibe a Banfield), y podrían dejarlo quinto, sexto, séptimo u octavo. Todas las hipótesis coinciden con la posibilidad de un superclásico cordobés en playoffs.

Para Estudiantes de Río Cuarto, la expectativa para el final del primer semestre es vencer a Instituto y que Aldosivi pierda ante Independiente Rivadavia, para abandonar el último puesto de la Tabla Anual.

Un cruce en esa instancia, con ganador obligatorio después del tiempo reglamentario y de eventuales alargue y penales, permitiría cortar el maleficio de siete empates consecutivos que los archirrivales de La Docta acumulan en la máxima divisional de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

ELIMINADO. De floja campaña, Estudiantes de Río Cuarto espera barajar y dar de nuevo en el segundo semestre de la temporada. /// PRENSA ROSARIO CENTRAL

¿Y La Gloria?

Instituto se ubica en el 10° puesto de la Zona A y todavía alberga chances de clasificar a la siguiente ronda del Torneo Apertura. Para ello, deberá ganar sí o sí el partido que jugará de visitante ante Estudiantes de Río Cuarto y luego comparar su suerte con las de Independiente, Unión y Defensa y Justicia, que en la fecha final enfrentarán respectivamente a San Lorenzo, Talleres y Gimnasia de Mendoza. Con el Rojo casi fuera de alcance, la expectativa ‘gloriosa’ prácticamente se reduce a la posibilidad de que ‘El Tatengue’ y ‘El Halcón’ no sumen puntos en sus compromisos.

Para el otro equipo cordobés de la Liga Profesional de Fútbol, Estudiantes de Río Cuarto, el único objetivo alcanzable para el final del primer semestre de competencia es ganarle a Instituto y que Aldosivi pierda en Mendoza ante Independiente Rivadavia, para abandonar el último lugar de la Tabla Anual. Aún en ese caso, seguiría en zona de descenso, ya que se mantendrá en el último peldaño de la grilla de los promedios.

LA 9° FECHA

SÁBADO 2 DE MAYO. 14.00: Barracas Central–Banfield (Zona B); 14.30: Lanús–Deportivo Riestra (Zona A); 16.15: Central Córdoba– Boca Juniors (Zona A); 18.45: San Lorenzo–Independiente (Zona A) y Unión–Talleres (Zona A); 21.15: Platense–Estudiantes de La Plata (Zona A).

14.00: Barracas Central–Banfield (Zona B); 14.30: Lanús–Deportivo Riestra (Zona A); 16.15: Central Córdoba– Boca Juniors (Zona A); 18.45: San Lorenzo–Independiente (Zona A) y Unión–Talleres (Zona A); 21.15: Platense–Estudiantes de La Plata (Zona A). DOMINGO 3 DE MAYO. 13.30: Aldosivi–Independiente Rivadavia (Zona B); 16.00: Rosario Central–Tigre (Zona B), Racing Club–Huracán (Zona B) y Gimnasia y Esgrima La Plata–Argentinos Juniors (Zona B) y Belgrano–Sarmiento (Zona B); 18.30: River Plate–Atlético Tucumán (Zona B).

13.30: Aldosivi–Independiente Rivadavia (Zona B); 16.00: Rosario Central–Tigre (Zona B), Racing Club–Huracán (Zona B) y Gimnasia y Esgrima La Plata–Argentinos Juniors (Zona B) y Belgrano–Sarmiento (Zona B); 18.30: River Plate–Atlético Tucumán (Zona B). LUNES 4 DE MAYO. 17.00: Gimnasia de Mendoza–Defensa y Justicia (Zona A); 19.15: Vélez Sarsfield–Newell’s (Zona A); 21.30: Estudiantes de Río Cuarto–Instituto (Interzonal).