Desde Córdoba, Weiss expande su marca con una nueva línea de café junto a Nespresso

Weiss Burger, la cadena argentina fundada por Tomi Weiss, presentó Weiss Coffee, su nueva línea de café premium desarrollada en alianza con Nespresso. La propuesta llega a Córdoba como parte de un lanzamiento progresivo que busca consolidar la operación antes de su expansión al resto de la red.

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Weiss Coffee surge como una extensión de la marca, con el objetivo de ampliar la experiencia a nuevos momentos del día —la mañana, la media mañana, la merienda y el after— e incorporar una propuesta de café de calidad dentro del espacio gastronómico.

“No queríamos sumar café como un agregado al menú. Queríamos crear un nuevo motivo para venir a Weiss. El café no cambia. Los momentos, sí”, señalaron desde el equipo de marketing.

La línea incluye cinco variedades de Nespresso —Forte, Finezzo, Decaffeinato, Vainilla y Caffé Nocciola— seleccionadas para distintos perfiles de consumidor. La propuesta se completa con una ambientación específica, playlist propia y una carta de blends diseñada como pieza de mesa, orientada a generar espacios para trabajar, reunirse o hacer una pausa.

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En términos gastronómicos, Weiss Coffee ofrece productos individuales como café solo, medialuna, alfajor Weiss, tostados y avocado toast, junto con combos pensados para distintos momentos del día. Entre las opciones se destacan el café con dos medialunas, el café con avocado toast y el café con bacon cheddar egg sandwich.

El lanzamiento ya está disponible en los locales de Carlos Paz, Tejeda, Canning, San Isidro y Tucumán, que funcionan como plazas piloto. La marca prevé extender progresivamente la propuesta al resto de sus locales en el país.