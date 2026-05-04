Las ópticas cordobesas acumulan cuatro meses sin cobrar del PAMI, con una deuda que ronda los 1.600 millones de pesos, mientras el organismo nacional publicó esta semana un informe sobre supuestos fraudes en prestaciones ópticas a nivel país. Cristian Pastore, titular de la Cámara de Ópticas de Córdoba, advirtió que la situación pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados.

El organismo previsional prometió ponerse al día hacia julio, pero hasta ahora solo realizó un único pago parcial correspondiente a enero, dejando sin cubrir diciembre, febrero y los meses anteriores. La coincidencia entre ese pago y la difusión del informe de fraude generó fuertes sospechas entre los prestadores, que ven una maniobra para desviar la atención de la deuda acumulada.

"Siempre que el PAMI debe, aparece un fraude"

Pastore fue contundente al vincular ambos hechos: "La verdad que siempre que PAMI entra en cesación de pago, empieza con algún problema, incumple los contratos y aparece un fraude. De repente, siempre los culpables son los otros", explicó a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El dirigente describió la conducta del organismo sin eufemismos: el PAMI se dedicó a "hacerse los zonzos" mientras las ópticas seguían atendiendo a los jubilados. "Nosotros veníamos prestando el servicio sin frenarlo, sin cortarlo, sin dejar a los jubilados sin los anteojos", subrayó.

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Sobre las irregularidades denunciadas, como cobros de hasta 1.500 dólares por anteojos con cobertura total en Rafaela, Pastore aclaró que Córdoba no figura entre las provincias apuntadas y que desde la institución las repudian. "Si hay alguien que hace las cosas mal, hay que castigarlo, pero no deben pagar 6.000 prestadores a nivel país por diez o quince que estén haciendo las cosas mal", remarcó.

La cadena de pagos

De esta manera, Pastore explica que la falta de cobro ya tiene efectos concretos en los comercios: desde ópticas con dificultades para reabastecerse hasta deudas con proveedores y sueldos pagados de manera parcial. "Se cortó la rueda donde nosotros recuperamos el dinero para volver a estoquearnos y volver a entregarles productos a los afiliados".

A ese escenario se suma un dato que agrava el panorama: "Tenemos una caída interanual en las ventas tradicionales de un 16%", advirtió el titular de la Cámara. Ese desplome en la facturación privada achica aún más el margen de maniobra de los prestadores para sostener la atención a los jubilados afiliados al PAMI en Córdoba.

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Pese al contexto, la Cámara instruye a sus asociados a mantener el servicio. Sin embargo, Pastore reconoció que el límite se acerca: "Es muy difícil pedirle esfuerzo a los prestadores cuando del otro lado no ves la misma voluntad".

El objetivo de la institución, según su titular, es claro: "Seguiremos como institución trabajando para que cada vez sea más chico el monto y podamos llegar a saldo cero y volver a prestarle a los jubilados, que es lo que más queremos".