El crédito hipotecario volvió, pero no para todos

El crédito hipotecario volvió al mercado inmobiliario argentino después de años de parálisis, pero todavía no se tradujo en una herramienta de acceso masivo a la vivienda. Esa es la principal conclusión de un informe elaborado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), en base a un relevamiento de una consultora privada.

En 2025, se otorgaron más de 40.500 créditos hipotecarios en todo el país, cuatro veces más que en 2024. El número es significativo, pero el informe advierte que se trata de una recuperación desde niveles históricamente bajos —no de un despegue estructural— y que el universo de quienes pueden acceder sigue siendo reducido.

Un primer trimestre con menos créditos y tasas más altas

El inicio de 2026 trajo un cambio de señales. En el primer trimestre, el volumen de créditos registró una caída cercana al 20% interanual en los principales distritos del país. Al mismo tiempo, las tasas mostraron una tendencia al alza: pasaron de 5,58% a 6,37% en pocos meses.

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Ese aumento, aunque parezca menor, tiene un impacto directo en la cuota mensual y eleva el nivel de ingresos necesario para calificar. El crédito sigue activo, pero orientado a un perfil cada vez más específico de la demanda.

El escenario no representa una reversión total del proceso de reactivación, pero sí un endurecimiento de las condiciones de acceso que excluye a sectores que ya eran candidatos marginales.

¿Quiénes pueden acceder? Una combinación exigente de requisitos

Uno de los puntos centrales del informe es que el crédito hipotecario no genera demanda nueva: canaliza la que ya existe, pero solo para quienes reúnen una combinación muy específica de condiciones.

Para comprar una propiedad de USD 100.000 con financiamiento, se requieren ingresos familiares superiores a los $3 millones mensuales y un anticipo de aproximadamente 25.000 dólares. Quien no cumple con esas variables, queda fuera del sistema.

En la práctica, eso significa que buena parte de la clase media —con ingresos formales pero sin ahorros dolarizados previos— no puede acceder a un crédito, aunque la oferta exista sobre el papel.

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Dentro de ese mapa, Córdoba es el principal mercado hipotecario del interior. En 2025 registró 3.780 operaciones, equivalentes al 9,6% del total nacional.

"El crédito hipotecario muestra señales de recuperación, pero con condiciones que siguen siendo restrictivas para gran parte de la demanda. En este contexto, el acompañamiento profesional es clave para evaluar cada operación, ordenar expectativas y garantizar procesos seguros", señaló Lucas Péndola, presidente del CPI.

Desde la entidad sostienen que el asesoramiento profesional no solo permite identificar las oportunidades reales, sino también evitar frustraciones en un mercado donde las condiciones de acceso son cada vez más específicas.