Error de redacción o trampa política: un concejal de Toledo salió a explicar por qué la dieta no es de $12 millones

La viralización de la ordenanza que fijaba dietas millonarias en Toledo forzó a uno de sus impulsores a salir a dar explicaciones públicas. Pablo Burgos, concejal de Vecinos Unidos en Toledo, reconoció el error en la redacción pero cuestionó duramente la actitud del intendente, quien según el edil conocía los términos del acuerdo y eligió aprovechar la confusión en lugar de resolverla internamente.

El concejal detalló en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que la ordenanza surgió "con la intención de corregir algo que había pedido el intendente", quien pidió que le aumentaran la dieta desde $1.800.000 hasta cerca de $3.000.000. Como contraparte, los concejales negociaron llevar sus propios ingresos al tope que permite la ley provincial 8102: el 2% del presupuesto general de 2026 para el total de ediles y tribunos, lo que equivale a $1.233.000 brutos, unos $830.000 de bolsillo.

Texto oficial con la ecuación de la dieta

"Escribe con la mano y borra con el codo"

"Esto se podría haber solucionado puertas adentro. Manteníamos un diálogo, lo acompañábamos en los proyectos. Pero con este tipo de actitudes, ¿qué diálogo uno puede tener cuando uno tiene un acuerdo o hemos pactado algo? Es como que él escribe con la mano y borra con el codo", explicó.

El concejal también reveló que un edil oficialista advirtió el error durante la sesión pero no lo comunicó: "Uno de los concejales oficialistas vociferó en el recinto que algo se había percatado, pero no nos trasladó la inquietud en el momento. Nos dijo 'se van a tener que esconder abajo de la mesa', pero no ahondó. Ya obviamente da lugar a que está todo premeditado".

Los concejales de una localidad de Córdoba quieren cobrar $12 millones: la reacción del intendente

"En un pueblo donde nos conocemos todos, no cae nada bien esto, más en el contexto económico en el que estamos viviendo", detalló sobre el impacto en redes de lo ocurrido.

La otra polémica que el escándalo habría tapado

Mientras tanto, el concejal fue más allá y vinculó el ruido mediático con otra disputa que mantiene con el intendente: un proyecto de obra de gas por $470 millones que llegó al Concejo sin monto especificado. "Era como firmar un cheque en blanco", graficó.

Según informó, el Enargas publicó en el boletín oficial que la obra cuesta $330 millones, pero el intendente solicitó un préstamo al Banco de Córdoba por $470 millones. "Nos preguntamos: ¿y esa diferencia de aproximadamente 150 millones de pesos para qué son? Creemos que esto corrió justamente para tapar esa otra cuestión", afirmó Burgos.

Qué pasa ahora con la ordenanza

El concejal confirmó que el error será corregido: "Lo vamos a subsanar, por supuesto, porque es imposible obviamente y la ley tampoco lo permite. Lo vamos a corregir para dejar como se había acordado con el intendente".

Mientras tanto, Marín ya anunció el veto de la norma.