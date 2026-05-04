PreSense™: la nueva tecnología de Verisure diseñada para anticiparse a los robos

La tecnología PreSense ™ está diseñada para anticiparse a robos en hogares y comercios reduciendo los tiempos de respuesta a menos de 30 segundos con monitoreo profesional, orientada a contar con detección temprana. La propuesta redefine el concepto de alarmas domiciliarias al enfocarse en la anticipación, el análisis en tiempo real y la respuesta inmediata.

A diferencia de los sistemas tradicionales, que se activan una vez que el intruso ya ingresó al inmueble, esta nueva generación de alarmas para hogares y comercios integra sensores avanzados en puertas y ventanas capaces de detectar manipulaciones o comportamientos sospechosos desde el exterior. Ante un posible ingreso no deseado, se envía una alerta de forma inmediata a la Central Receptora de Alarmas, donde especialistas analizan la situación al instante y ponen en marcha los protocolos correspondientes.

La propuesta de Verisure Alarmas se apoya en cuatro barreras para disuadir, detectar, verificar e intervenir creando un escudo total de protección. De esta manera, la seguridad deja de ser únicamente reactiva para convertirse en un proceso preventivo, capaz de actuar antes de que el delito se concrete.

La protección comienza incluso antes de que ocurra un intento de ingreso. La primera barrera es la disuasión: una placa visible desde el exterior comunica de forma clara que la propiedad cuenta con un sistema de seguridad activo, desalentando al delincuente desde el primer momento.

La segunda barrera es la detección. Sensores inteligentes con detector de movimientos ubicados en accesos y puntos críticos detectan golpes, vibraciones o intentos de apertura en puertas y ventanas. Esta tecnología permite anticiparse a la amenaza y reforzar la protección en las áreas más sensibles del hogar o del comercio, antes de que el ingreso llegue a concretarse.

La tercera barrera es la verificación. A través de imágenes captadas por fotodetectores y audio en vivo, la Central de Monitoreo evalúa de inmediato la situación y confirma si se trata de un evento real. Esta instancia es clave para reducir falsas alarmas y garantizar que cada protocolo se active con precisión y rapidez.

La cuarta barrera es la intervención. Frente a una intrusión confirmada, Verisure activa ZeroVision, un sistema exclusivo que libera una niebla densa y reduce drásticamente la visibilidad del intruso, y que busca forzar la huida. El objetivo es claro: interrumpir el delito en curso y minimizar daños, pérdidas y riesgos.

Tecnología y monitoreo permanente para mayor protección

La incorporación de tecnología inteligente es uno de los factores clave en la evolución de las alarmas monitoreadas. En el caso de PreSense™, los dispositivos están diseñados para mantener una conexión constante con la Central de Monitoreo mediante un sistema de triple conectividad, integrando además cámaras de vigilancia que permiten una verificación visual en tiempo real ante cualquier alerta.

Alarmas más inteligentes y adaptadas a la rutina del hogar

Otro de los avances que incorporan los sistemas modernos de alarmas para casas es la posibilidad de adaptar su funcionamiento a los hábitos de cada hogar. En el caso de PreSense™, el sistema permite configurar modos personalizados de uso, lo que ayuda a reducir falsos saltos de alarma y optimizar la experiencia de los usuarios, a través de herramientas digitales como la app My Verisure.

Este control inteligente también permite gestionar la seguridad del hogar en tiempo real, ajustando el funcionamiento de la alarma según las rutinas cotidianas de la familia y facilitando su supervisión remota desde My Verisure.

La llegada de tecnologías preventivas como PreSense™ muestra cómo el sector de la seguridad avanza hacia modelos más inteligentes y conectados.

Para quienes pretendan cotizar su servicio, en este teléfono 0800 Verisure podrán conseguir más información.

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