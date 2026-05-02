El Teatro del Libertador cumple 135 años con el regreso de Giselle

El Teatro del Libertador General San Martín celebra 135 años con una apuesta artística de peso: la reposición de Giselle, una de las piezas más icónicas del ballet clásico mundial. Las funciones se realizarán los días 25, 26, 27, 28 y 30 de junio y el 1° de julio, con el Ballet Oficial de la Provincia y la Orquesta Sinfónica de Córdoba en escena.

La producción estará a cargo de Patricia Baca Urquiza, quien asume la dirección artística. Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, destacó el significado del regreso: "Es una gran alegría volver a presentar Giselle, una pieza fundamental del repertorio clásico, con el enorme talento de nuestros cuerpos artísticos".

Una historia de traición, muerte y redención

Giselle se estrenó en el siglo XIX con música de Adolphe Adam y coreografía original de Jules Perrot y Jean Coralli. La obra narra la historia de una joven campesina que muere de tristeza al descubrir la traición de su amado, el duque Albrecht.

En el segundo acto, la protagonista regresa como una Wili —el espíritu de las mujeres traicionadas— y enfrenta la decisión de condenar o perdonar a quien la llevó a la muerte. La combinación de exigencia técnica y potencia dramática convirtió a Giselle en un título ineludible del repertorio internacional.

Un teatro con 135 años de historia

El Teatro del Libertador fue inaugurado en 1891 bajo el nombre de Teatro Rivera Indarte. En 1991 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Su sala tiene capacidad para 1.000 espectadores. La fachada manierista y el interior neobarroco —con elementos traídos especialmente de Europa— lo convirtieron en una referencia arquitectónica de la capital provincial y en atractivo para miles de turistas cada año.

A lo largo de más de un siglo, el teatro fue sede de las grandes obras del ballet y la ópera internacional. En su escenario se representaron El lago de los cisnes y El Cascanueces, las dos creaciones más populares de Piotr Ilich Tchaikovsky.

La tradición operística incluye títulos como La traviata de Verdi —estrenada originalmente en 1853— y Carmen, la obra de Bizet que sigue siendo una de las óperas más representadas del mundo.

"Estamos haciendo un trabajo a conciencia y profundizaremos lo que ya se viene haciendo"

Esas puestas en escena consolidaron al Teatro del Libertador como la sala de referencia para las artes escénicas en el interior del país, una condición que mantiene con cada nueva temporada.

Seis funciones para celebrar el aniversario

La elección de Giselle para festejar los 135 años no es casual. Se trata de una obra que demanda lo mejor de los intérpretes y que el público cordobés no veía en el Libertador desde hace varios años.

El Ballet Oficial de la Provincia, uno de los cuerpos artísticos estables más importantes del interior del país, protagonizará todas las funciones junto a la Orquesta Sinfónica, que ejecutará en vivo la partitura de Adam.

La temporada de Giselle también ubica a Córdoba en el mapa del turismo cultural nacional. La provincia combina en junio y julio una oferta que incluye paisajes serranos, gastronomía y propuestas escénicas de primer nivel.