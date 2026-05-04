Festejo de gol en El Panal: la final del Torneo Apertura se jugará en el Estadio Kempes

El Torneo Apertura 2026 se definirá en Córdoba el domingo 24 de mayo. Así lo estableció la Liga Profesional de Fútbol, que fijó el Estadio Mario Kempes como escenario del partido que resolverá el ganador del 143° Campeonato Primera División que la AFA reconoce desde 1931. Incluido el título de escritorio que la conducción de Claudio ‘Chiqui’ Tapia le otorgó el año pasado a Rosario Central, por haber liderado la Tabla Anual.

Será la tercera vez que un título de la máxima categoría afista -según la distinción oficial que hace ‘La Casa Madre’ del fútbol argentino- se definirá formalmente en nuestra provincia. Los antecedentes se remontan a los viejos Campeonatos Nacionales, que se disputaron entre 1967 y 1985. En ambos casos, con equipos mediterráneos como protagonistas.

El 25 de enero de 1978, el empate 2-2 entre Talleres e Independiente, en La Boutique de barrio Jardín, resultó insuficiente para que el equipo albiazul lograra dar la vuelta olímpica. El sistema de definición del certamen, que le otorgaba doble valor a los goles de visitante en caso de igualdad de puntos, benefició al conjunto de Avellaneda. El Rojo, que en condición de local había igualado 1-1 con la ‘T’, se consagró campeón del Nacional ’77.

Casi tres años más tarde, el 21 de diciembre de 1980, Racing de Nueva Italia derrotó 2-0 a Rosario Central en el Estadio Córdoba, pero la abultada derrota 1-5 del encuentro de ida, que se había disputado cuatro días antes en El Gigante de Arroyito, lo terminó postergando al subcampeonato.

PRIMERA FINAL EN EL KEMPES. El 21 de diciembre de 1980, Racing de Nueva Italia venció 2-0 a Rosario Central. La diferencia no le alcanzó a la Academia para quedarse con el título del Campeonato Nacional. /// CEDOC PERFIL

Como en aquellas oportunidades, un representante cordobés podría ser animador del cotejo definitorio del Apertura 2026, el número 255 de la competición, ya que Talleres y Belgrano figuran entre los elencos clasificados para la Fase Final. Para la ocasión, estará habilitada la asistencia de hinchas de los dos elencos que disputen la gran final.

El actual formato de competencia, que rige desde el año pasado, establece un partido único -en sede a determinar por la Liga Profesional de Fútbol- para consagrar al campeón. En los dos certámenes de 2025, la final se disputó en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero: Platense superó a Huracán en el duelo decisivo del Apertura, mientras que Estudiantes de La Plata venció a Racing Club en la definición del Clausura.

VERDE CÉSPED. El resembrado del campo de juego del Estadio Kempes hará su estreno el próximo sábado, cuando se jugué el clásico Talleres-Belgrano de los octavos de final del Apertura. /// CEDOC PERFIL

Festejo de gol en El Panal

“Esto no es fruto de la casualidad. Es el resultado del trabajo que venimos realizando desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora, con una decisión clara: posicionar a Córdoba como sede de grandes eventos”, publicó en su cuenta de 'X' el presidente de la Agencia Córdoba Deportes Agustín Calleri, apenas se conoció la designación del Estadio Kempes. "Que Córdoba tenga esta final se debe a la gestión del gobernador Llaryora", subrayó el funcionario, en declaraciones a Cadena 3.

El historial de finales de la cancha del Chateau Carreras incluye otros 15 partidos, además del que jugaron Racing de Nueva Italia y Rosario Central por el Nacional ’80. El 26 de julio de 1992, River Plate y Newell´s, respectivos campeones de Apertura y Clausura de la temporada 1991/1992, dirimieron la primera plaza del fútbol argentino a la Copa Libertadores de América 1993. Aquella vez, ‘El Millonario’ venció 3-2 a ‘La Lepra’ en el desenlace de una serie que tuvo dos capítulos anteriores (0-0 en Rosario y 1-0 en Núñez) y para la que se había dispuesto una insólita reglamentación: el elenco que primero sumara cinco puntos (se computaban dos unidades por partido ganado y un punto por empate) se adjudicaría la victoria.

Otras definiciones de Primera División que tuvieron lugar en el actual Estadio Kempes fueron la Copa de la Superliga 2019 (Tigre 2-Boca 0) y la Copa de la Liga 2022 (Boca 3-Tigre 0), competencias que la AFA cataloga como ‘Copas Nacionales’. En el coliseo del fútbol cordobés también se resolvieron dos ediciones de la Copa Argentina (Boca 2-Rosario Central 0 en 2015 y River 4-Rosario Central 3 en 2016); y dos Supercopa Argentina (San Lorenzo 4-Boca 0 en 2015 y River 2-Estudiantes 1 en 2024).

El listado se completa con cuatro definiciones de títulos de la Primera B Nacional (Banfield-Colón en 1993, Huracán de Corrientes-Talleres en 1996, Talleres-Belgrano en 1998, Instituto-Almagro en 2004 e Independiente Rivadavia-Almirante Brown en 2023); y tres finales de copas sudamericanas: Talleres 3-Sportivo Alagoano de Brasil 0 (Conmebol 1999), Defensa y Justicia 3-Lanús 0 (Sudamericana 2020) e Independiente del Valle de Ecuador 2-Sao Paulo de Brasil 0 (Sudamericana 2022).

CANTANDO BAJO LA LLUVIA. River derrotó a Estudiantes de La Plata en la última definición en el Kempes, por la Supercopa Argentina 2024. /// CEDOC PERFIL

Clásico a la vista

Antes de albergar la final del Torneo Apertura, el Estadio Kempes, cuyo campo de juego acaba de ser resembrado, será sede del superclásico cordobés más importante de los últimos tiempos. Se trata del partido que Talleres y Belgrano jugarán el próximo sábado por los octavos de final del certamen de la Liga Profesional de Fútbol previo al Mundial 2026.

Tres días más tarde, el escenario mundialista de La Docta podría abrirse nuevamente para el público futbolero, siempre que el Albiazul supere al Pirata este fin de semana y, al mismo tiempo, Independiente Rivadavia de Mendoza pierde su compromiso de la instancia que juegan los 16 mejores elencos del torneo. Los duelos de cuartos de final, en el caso del ganador de Talleres-Belgrano, fueron programados para el martes 12 de mayo.

Hasta el momento, las llaves de playoffs son las siguientes: Estudiantes de La Plata-Racing Club; Rosario Central-Independiente; River Plate-San Lorenzo; Vélez Sarsfield-Gimnasia y Esgrima La Plata; Boca Juniors-Huracán; Argentinos Juniors-Lanús; Independiente Rivadavia-Unión y Talleres-Belgrano.