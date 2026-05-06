Financial Times y The Economist publicaron duras advertencias sobre el gobierno de Milei

La imagen internacional de Javier Milei atraviesa un momento de tensión marcado por críticas, caída de popularidad y cuestionamientos sobre la economía argentina, según reflejaron dos de los más influyentes medios globales como lo son Financial Times y The Economist, que analizaron el impacto de los escándalos políticos, el desempeño económico y las disputas internas del gobierno en la percepción del presidente en el exterior.

Milei viaja a Estados Unidos sin Karina: ¿se quedó por Adorni?

Caída de imagen y presión política

El Financial Times describió en un artículo un escenario adverso para el mandatario, señalando que “la popularidad del presidente cae mientras los funcionarios enfrentan acusaciones de corrupción y el desempleo aumenta”, en un contexto donde la agenda política se ve dominada por investigaciones y conflictos internos.

Uno de los episodios más relevantes ocurrió durante la semana pasada en una extensa sesión en el Congreso, donde el jefe de gabinete, Manuel Adorni, fue interrogado por presunto enriquecimiento ilícito. “No he cometido ningún delito y voy a demostrarlo en los tribunales”, afirmó el funcionario, en una intervención que se convirtió en el eje de la escena política.

El medio británico destacó que la aprobación de Milei cayó de niveles del 40% al 30% en pocos meses, mientras que la confianza en su administración retrocedió un 12% en abril, acumulando su cuarta caída mensual consecutiva en un índice muy seguido por la Universidad Torcuato di Tella.

En paralelo, comenzaron a reordenarse sectores de la oposición que, pese a su debilidad, ya proyectan el escenario electoral de 2027. “Lo que parecía una campaña segura para la reelección empieza a parecer un poco más abierta”, advirtió el analista Sergio Berensztein al Financial Times.

El peligroso asedio de Javier Milei contra el periodismo profesional

Economía, escándalos y desgaste

El eje económico aparece como uno de los factores centrales en la construcción de la imagen internacional. Según el Financial Times, la desaceleración de la actividad en sectores como el comercio y la industria, junto con la caída de los salarios reales y un desempleo del 7,5%, erosionaron el respaldo social.

A esto se suman los escándalos que afectan a funcionarios del gobierno. La investigación sobre Manuel Adorni, así como la renuncia de un funcionario del Ministerio de Economía por ocultar propiedades y las revelaciones sobre una presunta estafa con criptomonedas, amplifican el impacto negativo.

“El caso de Adorni está erosionando todo el gobierno y eclipsando todo el buen trabajo que estamos haciendo”, reconoció una fuente citada por el Financial Times, marcando la preocupación interna por el daño reputacional.

En este contexto, el propio Milei intensificó su confrontación con los medios. El artículo menciona restricciones al acceso a la prensa en la Casa Rosada y el uso reiterado de la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, lo que contribuye a tensar aún más su vínculo con la opinión pública.

Además, las disputas dentro del oficialismo, particularmente entre Karina Milei y Santiago Caputo, suman ruido político. Analistas sugieren que parte de los escándalos recientes podrían estar vinculados a filtraciones internas.

La mirada crítica desde el exterior

The Economist reforzó esta visión con el siguiente diagnóstico: “Javier Milei está en serios problemas”, al describir un escenario donde convergen una economía debilitada y cuestionamientos por corrupción.

Javier Milei alcanzó su peor nivel de aprobación

El propio presidente intentó defender su posición señalando que “¿Sabes quién ha sido el más afectado en esta economía en términos reales? Yo”, aunque el medio advierte que ese argumento “es poco probable que convenza a los argentinos en dificultades”.

La publicación subrayó que la aprobación neta del mandatario se ubica cerca de menos del 30%, el nivel más bajo desde su asunción, y remarca que los votantes concentran sus críticas en dos puntos: los escándalos y la situación económica.

Entre los casos más sensibles aparece el episodio vinculado a la criptomoneda $LIBRA, donde, según The Economist, registros telefónicos muestran contactos entre Milei y empresarios involucrados. Aunque “no hay pruebas de que el señor Milei los aceptara o recibiera”, el presidente fue señalado como persona de interés.

El medio también destacó el deterioro económico, con una caída del PIB del 2,6% en febrero y un impacto fuerte en sectores como la manufactura, el comercio y la construcción, que concentran gran parte del empleo.

En la previa de su viaje a EE.UU., Javier Milei se apoyó en un grupo de influencers libertarios

Finalmente, el análisis advirtió que la credibilidad del presidente “se está erosionando” y que, aunque existen expectativas de crecimiento impulsadas por sectores exportadores, el desafío central será revertir la percepción negativa antes del próximo ciclo electoral.

GZ / lr