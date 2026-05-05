En la previa de su viaje a EE.UU., Javier Milei se apoyó en un grupo de influencers libertarios

El presidente Javier Milei está furioso con el periodismo. Dedica cientos de mensajes en las redes sociales a diario para despotricar contra periodistas y medios. En el tránsito de la batalla que da contra los trabajadores de prensa y las empresas periodísticas, este lunes por la tarde se hizo un alto en su agenda para recibir a un grupo de influencers libertarios en la intimidad de Olivos, en la antesala de un nuevo viaje a EE.UU. y de una nueva foto de respaldo hoy al jefe de Gabinete, Manuel Adorni en Casa Rosada, cuando compartieron una actividad con autoridades de B’nai B’rith Internacional.

Entre los invitados a Olivos estuvieron los diputados nacionales Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, dos dirigentes cercanos y con llegada al Presidente. El dato no es menor. Son momentos en los que muchos funcionarios señalan en off the record que es difícil comunicarse con el jefe de Estado, a raíz del caso Adorni que ha puesto en jaque al Gobierno. "Javier y Karina siguen firmes en el apoyo a Manuel", explican en Casa de Gobierno.

La batalla cultural se trasladó a Olivos

En Olivos, se trató de un encuentro en el que hubo cerca de una docena de influencers libertarios. Comunicadores consustanciados con el proyecto de Milei y del primer gobierno libertario. Entre ellos, figuraban “Mate con Mote”, Candela Vidal (quien además es concejal en el distrito de Tres de Febrero), “Herrero Libertario”, Elías (@elias.politic), y algunos otros, quienes se acercaron a la residencia de Olivos para compartir una charla con el jefe de Estado. Los conocedores del "mundillo libertario" señalan que se trata de figuras enfrentadas con Daniel Parisini, más conocido como "Gordo Dan".

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"La libertad no se negocia ni un ápice. #Milei2027", posteó la concejala de Tres de Febrero en redes.

Según pudo saber este medio, se habló de la “batalla cultural”; de “las reformas importantes que encara el Gobierno” en el segundo tramo de su mandato, del funcionamiento de la “economía” y el balance entre “redes”, “medios”, la discusión mediática y la "distancia" entre lo que dice el periodismo y los datos de la realidad, tal como señaló el propio Presidente.

La conversación fue distendida y al Presidente se lo vio enfocado en la conversación.

Sin embargo, el cónclave sucedió horas después de que el Gobierno atravesase una nueva turbulencia, tras la declaración de Matías Tabar, el contratista quien dijo recibir U$S 245 mil dólares en efectivo por parte del jefe de Gabinete, por reformar su casa en el Country Indio Cuá.

Este lunes el Presidente había vuelto a hablar de los periodistas. "... lo que la mayoría de los periodistas reclaman no es libertad de expresión. Es poder vivir sin hacerse cargo de las consecuencias de las cosas que dicen y que encima la factura la pague el pagador de impuestos. Privilegios y pauta", posteó el jefe de Estado.