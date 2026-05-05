Este martes 5 de mayo el presidente Javier Milei viajará hacia Estados Unidos con el objetivo de concretar encuentros con empresarios del área de las finanzas y la tecnología, en busca de inversiones, y para realizar una exposición en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

A partir de las 13hs de este martes, el mandatario emprenderá el que es su cuarto viaje a Estados Unidos en lo que va del año y será acompañado por una comitiva presidencial integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Mientras el escándalo Adorni no afloja, Milei llamó a una nueva reunión de Gabinete

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde Presidencia se indicó que el mandatario llegará durante la madrugada del miércoles a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y ese mismo día alrededor de las 14hs comenzará sus actividades con una reunión con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, y luego participará de un cónclave con un grupo reducido de empresarios.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, se espera que en el encuentro el presidente brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en Argentina. Acto seguido, alrededor de las 18hs Milei realizará una disertación en la 29° Conferencia Anual del Instituto Milken.

"La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente", se indicó a través del sitio web de la institución que este miércoles desarrollará su evento anual más importante, con líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas.

El presidente Javier Milei realizará una disertación en la Conferencia Anual del Instituto Milken.

La Conferencia Global del Instituto Milken de este año comenzó el domingo 3 de mayo bajo el lema "Liderando en una nueva era". A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania.

Milei ya había participado de la reconocida conferencia en 2024, momento en el que buscó enviar una señal a los inversores internacionales y sostuvo que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente". Un año después también realizó una exposición vinculada al Instituto Milken ante representantes de compañías y entidades financieras.

Tras pasar todo el miércoles en Estados Unidos, el presidente argentino tomará un vuelo de regreso a la Argentina a las 22hs y se espera que la comitiva presidencial arribe al país a las 13.30 del jueves. Se trata del cuarto viaje del año que realiza al país norteamericano tras visitar y encabezar actividades en ciudades como Washington, Miami y Nueva York.

AS/ff