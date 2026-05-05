La oposición pide que Adorni vuelva al Congreso para interpelarlo por los 245 mil dólares que gastó en refacciones

El diputado nacional por el Partido Socialista, Esteban Paulón, presentó un pedido de interpelación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el cual incluye una posterior moción de censura bajo la acusación de presunto enriquecimiento ilícito.

El anuncio del legislador santafesino se produjo apenas minutos después de que un contratista declarara ante la Justicia haber percibido 245.000 dólares en efectivo por realizar refacciones en la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá, un dato que profundiza las sospechas sobre el patrimonio del funcionario.

El proyecto de resolución busca que el jefe de Gabinete rinda cuentas ante el Congreso sobre los criterios de prioridad aplicados para autorizar dicho desembolso.

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El pedido se basa en "graves irregularidades vinculadas a su situación patrimonial y la conducta que exige la investidura de un funcionario público, el presunto enriquecimiento ilícito, la posible realización de actividades incompatibles con el ejercicio de la función pública y eventuales delitos contra la administración pública", de Adorni frente a la situación social que atraviesa el país y la narrativa de austeridad que promueve la gestión de La Libertad Avanza.

Los detalles de la polémica inversión de 245 mil dólares

El eje del conflicto se centra en las obras de infraestructura y estética realizadas en su casa del country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires. Los documentos que circularon en las últimas horas detallan las reformas que incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble por 245 mil dólares.

La declaración la realizó Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien fue llamado a indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Tabar además mencionó que las remodelaciones fueron hechas entre septiembre del 2024 y julio del 2025, en el lote de 400 metros cuadrados en Exaltación de la Cruz.

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El camino hacia la interpelación en el Congreso

La presentación del pedido de remoción e interpelación obligará al oficialismo a articular una defensa en las comisiones de la Cámara Baja. Los diputados opositores sostienen que el jefe de Gabinete debe explicar por qué se destinaron divisas a estas reformas mientras se suspenden obras públicas en todo el territorio nacional.

En un lapso de apenas dos meses, la figura de Manuel Adorni ha quedado en el centro de la escena legislativa tras la presentación de ocho proyectos de resolución en su contra, motivados inicialmente por la polémica inclusión de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, en la comitiva oficial del "Argentina Week 2026" en Nueva York.

Esta situación derivó en pedidos de informes de los diputados Esteban Paulón, y del Frente de Izquierda sobre el uso del avión presidencial y los gastos del contingente, a los que se sumaron cuestionamientos de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) por la presunta vinculación del vocero en la difusión del token $LIBRA.

La presión parlamentaria escaló a finales de marzo con pedidos de informes verbales encabezados por Pablo Juliano, Paulón y Ferraro sobre la situación patrimonial de Adorni —incluyendo un viaje privado a Punta del Este y la adquisición de propiedades en el country Indio Cuá y Caballito por valores que excederían su declaración jurada—, culminando el 31 de marzo con un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por la izquierda.

Según los fundamentos de Paulón, estos hechos poseen una gravedad institucional que exige una respuesta del Congreso para reafirmar principios constitucionales de ética, transparencia y rendición de cuentas en la función pública.

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