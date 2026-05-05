La cascada de Adorni: "gaste" del Turco García, un baile en la TV, y la sutileza de Pagni

Más allá de la gravedad y los movimientos de la Justicia, hay detalles que meten en otra frecuencia a los hechos de enriquecimiento e irregularidades que involucran a los funcionarios. En el caso de Manuel Adorni, el primer golpe fue autoinfligido, al elegir la palabra "deslomar" para ponderar su tarea en el viaje a EE.UU con su mujer como colada en el avión presidencial. Esa vez fue un verbo. Ahora es un sustantivo, "cascada", escrito por un tercero entre varios ítems casi rutinarios en una planiilla.

Pero no pasó desapercibido. Una cascada es símbolo unánime de belleza en un entorno natural, pero una evidencia de gusto cuestionable trasladada a la decoración domiciliaria. Este adorno en la casa de Adorni, una prestación agregada a la pileta también puesta en valor en con mármol travertino, disparó, precisamente, una cascada de reacciones en todos los formatos y plataformas.

Parrilla de lujo y pileta con cascada y mármol travertino: las excentricidades de la casa de Manuel Adorni

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Una de las primeras intervenciones fue la de Claudio García, "El Turco", exfutbolista, hoy buscando lugar en la política. "Una cascada en el jardín de su casa. Y después el cabeza soy yo…", tuiteó, y como siempre, hizo reír.

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La del periodista Carlos Pagni fue aguda a su estilo finoli: puso en la pantalla de su programa las planillas del contratista de la obra, repasó las refacciones sobresalientes, y dijo: "No sé si esa casa la mejoraon o la empeoraron. Es más, me haría esta pregunta, no sé si Adorni debería ser sancionado en nombre de la ética o de la estética".

En el espiíritu de "gran noche tuitera" (ese llamado que convoca y a la vez celebra la intensidad de las veladas luego de las revelaciones fuertes), en Duro de Domar el clima fue directamente de fiesta. Tanto que el conductor Pablo Duggan bailó junto a la periodista y panelista Silvia Mercado, bastante desatada con los pasos.

De fondo sonaba una canción compuesta con IA que repetía el estribillo "jacuzzi, pileta, cascada", con imáganes creadas que mostraban al dueño de casa y al presidente Javier Milei remojándose en la piscina. Al momento televisivo solo le faltó la presencia del animador de los logros oficialistas Antonio Aracre, que no estaba en su día de turno en el programa.

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Se habló bastante en esta horas, pero lo de Victoria Villarruel cabe mencionarlo una vez más. En un saludo de rutina a un seguidor o quien sabe un conocido, le deseó "una cascada de éxito". Say no more.

Obviamente, memes y bromas, en cascada (perdón). El periodista Nicolás Baintrub, citado por el propio Pagni, escribió: "La cascada de Adorni es la primera obra pública en casi 3 años de gobierno". También apareció el encargado Francella, frente a un Adorni implantado, con su hit: "Qué lindo va a quedar, es hermoso. Y qué fino, también..."

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Desde la política, se sumpo al "gaste" el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI, quien escribió: "Acá imágenes exclusivas. Así sería la “sofisticada” cascada que Manuel Adorni habría mandado a construir en su “casita” de fin de semana". La ilustración muestra una escena plagada de dorado, con Milei con la motosierra, y Karina Milei como una sirena.

El jefe de Gabinete también tuvo sus defensores. Algunos. Sin negar la evidencia, señalaron cosas como que una cascada de esas características en una pileta la podía tener hasta un tío de ellos.

Obviamente las facilidades de la Inteligancia Artificial habilitaron todo tipo de creaciones, con cascadas cuya suntuosidad quizá viva en los deseos del Jefe de Gabinete. Otrasmostraban el flujo de agua surgiendo de distintas zonas del cuerpo del presidente Milei.

Búsquelas usted mismo.

LT