"Adorni probablemente está lavando dinero para alguien y por eso lo protegen": la dura acusación de la diputada Frade

La diputada nacional Mónica Frade cuestionó duramente a Manuel Adorni en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) y fue más allá de las irregularidades ya conocidas: sostuvo que el jefe de Gabinete no solo mintió desde el principio sino que el dinero con el que remodeló su casa del country no es suyo.

Así, reclamó que la Cámara de Diputados avance en una moción de censura para desplazarlo del cargo. El caso Adorni escala semana a semana con nuevas revelaciones sobre pagos en efectivo y un patrimonio que no se condice con su salario.

"El dinero no es suyo"

Frade no dejó margen para la duda al analizar la situación del funcionario: "Ya desde cuando surge todo este tema con el primer viaje, Adorni mintió que había sido el único viaje que había hecho. A partir de ahí ya no hay más sorpresas con él. De mínima ya es un mentiroso serial y creo que ahora tenemos todos bastante en claro que el dinero no es suyo. Probablemente esté lavando dinero, y probablemente esté lavando dinero para alguien y por eso lo protegen tanto".

La legisladora fue aún más lejos al señalar al entorno presidencial: "Es probable que sea socio de los hermanos Milei o que esté lavando dinero para alguno de ellos. Así que me parece que a esta altura no hay mucho más para agregar".

La moción de censura y los números que no cierran

Frade reclamó una salida institucional pero reconoció los límites políticos: "La Cámara de Diputados a esta altura tendría que estar votando lo que se llama una moción de censura, que es el desplazamiento de Adorni. El cargo de Adorni es un cargo de rango constitucional que habilita que la Cámara pueda desplazarlo. El Presidente no lo va a desplazar".

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Sin embargo, admitió que los números no acompañan: "Necesitamos 130 votos y es altamente probable que no los tengamos. Ellos deben estar especulando con eso porque tienen ese núcleo de diputados de algunos de la UCR y otros del PRO que siguen sosteniendo la mayoría del oficialismo". Aun así, la diputada consideró que la votación serviría para identificar a quienes encubren la situación: "Esto ayudaría a que se vea más claro quiénes son los diputados que cubren este tipo de cosas".

Sobresueldos en el gabinete y también en el Congreso

La legisladora amplió el foco y no excluyó a su propio ámbito: "Se habla de sobresueldos y es seguramente así. No descarto que también en la Cámara de Diputados haya sobresueldos porque el estándar de vida de algunos diputados, los 'nuevos ricos' que también están en la Cámara, no se condice con los ingresos que tenemos".

Frade cerró con una lectura política que apunta más arriba: "Ustedes escucharon el día que vino a la Cámara que no salía de la frase 'tengo derecho, es mi dinero'.