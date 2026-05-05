Desesperada búsqueda: una cordobesa desapareció en Italia junto a su bebé y la familia no recibe respuesta de nadie

Una familia cordobesa vive una pesadilla: Serena, de 27 años, desapareció en Mesina, Italia, junto a su hijo de apenas 6 meses, y desde el 16 de abril no hay rastros de ella. La mujer, que residía en esa ciudad hace un año y medio junto a su pareja y su bebé varón, mantenía contacto casi diario con su madre hasta que un día dejó de responder. Todos sus canales de comunicación están fuera de servicio.

La situación se complicó aún más cuando el novio de Serena —padre del bebé— se comunicó con la familia el 17 o 18 de abril para avisar que ella había desaparecido con el niño. Desde ese momento, él también dejó de dar señales.

Peloteada entre la policía y el consulado

Abril Bortolotto, hermana de la desaparecida, relató el calvario burocrático que vivió al intentar activar los canales oficiales: "Lo primero que hice fue comunicarme con la policía, de la policía me mandaron al consulado, en el consulado me dijeron que no tratan estos temas, que lo tenía que ver en la policía. Les dije que la policía me había mandado con ellos y me mandaron a que envíe un mail".

La respuesta no llegó de inmediato y cuando lo hizo, fue vaga: "Me respondieron que iban a averiguar con el ministerio cómo proceder". Nadie le especificó de qué ministerio hablaban, explicó a Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Por su propia cuenta dio con el Ministerio de Relaciones Exteriores: "Tienen un contacto de emergencia que no me atendieron, por lo tanto envié un mail que todavía no tiene respuesta".

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El novio de Serena fue quien primero alertó a la familia sobre la desaparición. Abril lo explicó con precisión: "Sí pudimos comunicarnos con él. El 17, 18 aproximadamente se comunicó con mi mamá, le dijo que había desaparecido mi hermana con mi sobrino y desde ahí no supimos absolutamente más nada".

"No sabemos qué hacer"

La familia no tiene orientación sobre cómo actuar desde Argentina ante una desaparición en el exterior. "No tenemos guía, no sabemos qué hacer, por eso recurrí a los medios. Me estoy asesorando con un abogado que me dijo que, al no tener respuesta ni una guía certera, que lo sacara a los medios", contó Abril.

Sobre la posibilidad de viajar a Italia, fue clara: "Obviamente que están todas las posibilidades sobre la mesa. Vamos a hacer lo que sea necesario. No es fácil, obviamente se nos complica, pero necesitamos antes que alguien nos dé una respuesta para guiarnos, a dónde deberíamos ir, qué deberíamos hacer. Por eso es que necesitamos que alguien nos diga algo".

Serena tiene 27 años, no trabajaba y permanecía en su casa en Mesina con su bebé de 6 meses. No había señales previas ni hábitos que pudieran anticipar una desaparición. "Incluso no trabajaba, estaba siempre en su casa con su bebé", remarcó Abril.