El Gobierno reemplazó la bandera argentina de su sala en el Anexo del Congreso por un león

Mientras los pasillos del oficialismo arden por las denuncias de corrupción contra el jefe de Gabinete, el bloque de La Libertad Avanza decidió que era el momento ideal para marcar territorio en el Congreso. En una jugada que combinó la provocación política con el fanatismo partidario, los legisladores libertarios alteraron por completo la fachada de su sala de reuniones en el Anexo A: sacaron la bandera argentina que decoraba los vidrios del lugar y la reemplazaron por un gigantesco león violeta.

El insólito cambio de imagen ocurrió durante la mañana de este martes en el quinto piso del edificio legislativo. La sala, que la bancada conducida por Gabriel Bornoroni utiliza para sus reuniones a puertas cerradas, amaneció con sus ventanales totalmente ploteados. La nueva estética impuesta por el partido gobernante muestra al felino insignia del presidente abrazando la emblemática cúpula del Palacio Legislativo, tiñendo el espacio público de forma exclusiva con los colores de su campaña.

El posteo de la periodista en X

La modificación no tardó en volverse viral y generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Las periodistas Delfina Celichini y Déborah de Urieta expusieron la maniobra en sus cuentas de X y resaltaron las enormes contradicciones del oficialismo. Celichini recordó que Javier Milei pasó de catalogar al Congreso como un "nido de ratas" a plasmar la imagen de su león abrazándolo con cariño, mientras que de Urieta apeló a la ironía al citar al analista Carlos Pagni: remarcó que, a esta altura, más que juzgarlos por cuestiones éticas, habría que juzgarlos por sus decisiones estéticas.

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Puertas adentro, la intervención visual cayó pésimo entre los históricos trabajadores del lugar, quienes no dudaron en vincular el gasto decorativo con la crisis económica y el escándalo de Manuel Adorni. Al observar el nuevo fondo violeta, un empleado del Congreso soltó al portal Ámbito una frase cargada de sarcasmo: "Reina el buen gusto. Falta una cascada", en clara alusión a las lujosas y cuestionadas refacciones que el vocero realizó en su casa del country.

Celichini también se sumó a las críticas

La indignación de los empleados estatales fue en aumento al contrastar el ploteo con el congelamiento de sus propios ingresos. Frente a la ola de críticas, desde la cúpula del bloque oficialista intentaron bajarle el precio a la polémica: justificaron que se trata de una sala del bloque libertario y argumentaron que todas las bancadas decoran las oficinas con sus respectivos símbolos políticos.

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La batalla cultural en las paredes del Estado

Más allá de la justificación administrativa, la jugada libertaria expone la profunda obsesión del Gobierno por imponer su marca registrada en cada rincón de la estructura estatal. El reemplazo de un símbolo patrio universal, como lo es la bandera nacional, por un emblema estrictamente partidario demuestra la intención de fusionar la identidad del Estado con la del movimiento político que lidera el Presidente.

Este episodio decorativo también refleja el delicado momento de desconexión que atraviesa el oficialismo frente al humor social. En una jornada marcada por las graves acusaciones de enriquecimiento ilícito contra uno de los hombres más poderosos del Gabinete, y bajo el estricto relato oficial de la austeridad extrema, la decisión de destinar tiempo y recursos a plotear un despacho generó un cortocircuito inevitable con la realidad cotidiana de los recortes.

Finalmente, el león violeta abrazando la cúpula quedó inmortalizado como la metáfora perfecta de esta nueva era política en el Parlamento. Aquella fuerza que prometió destruir el edificio desde sus cimientos y denigró sistemáticamente a sus ocupantes, ahora busca "domesticar la institución", adueñarse de su estética y estampar su firma felina sobre las paredes de lo que alguna vez llamó un "nido de ratas".

TC