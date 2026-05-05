A partir de las declaraciones de un contratista que declaró haber recibido 245.000 dólares en efectivo por construir una pileta climatizada y una cascada en la casa de Manuel Adorni, el periodista Eduardo Feinmann decidió hablarle “sin rodeos”.

En su programa de la primera mañana en Radio Mitre, Feinmann se sinceró y se dirigió directamente al jefe de Gabinete envuelto hace, ya casi dos meses, en un escándalo que no parece tener fin.

“Manuel, te lo digo sin rodeos. Hoy dejaste de sumar y empezaste a restar. En política, ese punto es terminal. Cada aparición suma ruido. Cada palabra abre un frente. Y el que paga el costo es el presidente, Javier Milei”, comenzó su carta abierta.

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Y siguió, “no es ideología. Es gestión. Y la gestión del gobierno hace 60 días que está paralizada”, refiriéndose a la incapacidad de accionar que genera esta situación para el oficialismo, que se encuentra intentando tapar los agujeros de un caso que cada vez suma más pruebas en contra.

“Cuando el vocero se vuelve noticia, algo se rompió. Y cuando eso pasa, el problema deja de ser personal: el impacto es directo al corazón del Gobierno”, explicó en referencia a que la situación del vocero empezó a afectar directamente a la imagen del Presidente.

Sumado a que la aprobación del gobierno de Javier Milei ya venia en un proceso de caída, desde que se desataron las denuncias en contra de uno de los hombres de mayor confianza del oficialismo, las encuestas comenzaron a demostrar impacto, sobre todo en la imagen del primer mandatario.

Mas allá de que el Gobierno decidió mantenerse en una postura sobria, sosteniendo a Adorni y demostrando su apoyo hasta que la Justicia se exprese, las acusaciones no pararon de llegar y el conflicto cada vez crece más.

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En ese sentido, Feinmann agregó; “La lealtad no es declamar. Es ser eficaz. Y hoy, esa eficacia está en duda. Por eso, si de verdad querés ayudar, hacé lo que pocos hacen en la función pública: correrte a tiempo. Irte no es perder. Quedarte, hoy, es insistir en el error”.

“Irte, ahora, es corregirlo. El presidente necesita aire. No ruido. No es pedirte la renuncia. Es ayudarte a pensar”, cerró el periodista igual de desilusionado que aquellos votantes que confiaron en un gobierno que gobierne para ellos y no para llenar sus propios bolsillos.

La situación de Adorni es cada vez más complicada

El pasado 29 de abril, el jefe de Gabinete tuvo una de sus pruebas mas difíciles. Tuvo que enfrentarse a los diputados en el Congreso de la Nación, donde dio su primer informe de gestión.

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Allí lo esperaron con un record de preguntas respecto de su situación patrimonial, judicial y política. Acompañado por el equipo de la Libertad Avanza, el vocero respondió con sobriedad y pocos detalles. Aunque no contentó a la oposición, desde su circulo declararon estar satisfechos con su actuación y, por un momento, pareció que las aguas iban a calmarse.

La paz duró poco. El pasado lunes 4, el contratista Matías Tabar, quien llevó a cabo las refacciones de la casa en el country Indio Cua, indicó que el funcionario libertario le habría pagado 425.000 dólares en efectivo para realizar refacciones en su casa.

En base a eso, la oposición otra vez salió con los tapones de punta a solicitar mas explicaciones, la renuncia y hasta la detención de Manuel Adorni.

RG/AF