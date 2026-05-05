El analista político, Roberto Bacman, habló con Canal E y analizó, en medio de crecientes tensiones entre el Gobierno y los medios de comunicación, el impacto del caso Manuel Adorni en la opinión pública, la estrategia oficial frente a la prensa y las consecuencias políticas en un contexto económico delicado.

El punto de partida del análisis es el efecto del llamado “caso Adorni” en la sociedad. Según Roberto Bacman, “el tema Adorni es un tema bastante particular, porque ha impactado notablemente en la opinión pública”, destacando el nivel de conocimiento masivo del episodio.

La visión de la sociedad sobre el caso Adorni

En esa línea, remarcó que, “prácticamente no hay argentino que no sepa que Adorni estuvo al borde de la corrupción”, lo que convierte al caso en un factor de alto voltaje político. Aunque una de las acusaciones iniciales fue desestimada, advirtió que, “ahora empiezan otros temas bastante complicados que lo dejan al descubierto y que hacen que el Gobierno va a tener que tomar una decisión”.

Pese a esto, Bacman señaló que el oficialismo mantiene su respaldo: “Lo está bancando, esto es cierto”. Sin embargo, introdujo un matiz clave al afirmar que esa estrategia también cumple una función política: “Lo está bancando mientras el tema Adorni de alguna manera también desvía la opinión pública de uno de los temas más complicados de este Gobierno”.

Por qué sube la imagen negativa del Gobierno

Ese tema, según desarrolló, es central: “Este Gobierno baja su imagen fundamentalmente por la situación económica”. A esto se suma el desgaste por denuncias: “A esto le agregamos los casos de corrupción y se hace un combo complicado”.

El entrevistado también aportó una lectura histórica sobre el impacto electoral de estos factores: “La corrupción nunca pagó electoralmente, pero siempre que el gobierno ande bien la economía”, subrayando que el desempeño económico suele ser determinante en la percepción social.

Uno de los ejes más críticos fue la relación del Gobierno con la prensa. En este contexto, remarcó que, “me parece que eso ha sido un error muy grave”, en referencia a la confrontación con periodistas y restricciones en Casa Rosada.