El Banco Central logró comprar 70% de las metas de reservas pero “le está costando es retener esos dólares”

El gerente comercial de Silent Inversiones, Auxtin Maquieyra, evaluó en Canal E que la acumulación de reservas del Banco Central vuelve a ubicarse en el centro del debate económico en Argentina. Si bien el Gobierno muestra avances en las compras de divisas, la presión de los vencimientos de deuda y el contexto financiero global plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del proceso.

Auxtin Maquieyra destacó que el Banco Central viene cumpliendo con sus objetivos de acumulación: “Este año el Banco Central tenía pautado acumular entre 10.000 y 17.000 millones de dólares en todo el año. Ya ha acumulado alrededor de 7.200 millones en compras, es decir que ya acumuló el 70% de compras de lo que tenía comprometido para este año”.

Cuál es el verdadero desafío del Banco Central

Sin embargo, advirtió que el principal desafío no es comprar, sino sostener esas divisas: “Lo que está costando es retener esas reservas, que era algo esperable de todos modos, por los pagos de deuda del Tesoro principalmente”.

De cara a los próximos meses, el ingreso de dólares del sector agro aparece como un factor determinante. En ese sentido, Maquieyra explicó: “Ya estamos entrando en terreno positivo, en reservas netas, ahí hay que ver bien la metodología de cómo se mide y esto con flujos que no son los fuertes de Argentina hasta hoy, que es el campo y que comienza ahora en mayo a entrar la cosecha gruesa”.

Hasta ahora, el fortalecimiento de reservas no provino del agro sino de otras fuentes: “Hasta hoy fue más un tema de la cuenta financiera con colocaciones de subsoberanos y obligaciones negociables récord”, junto con “la balanza energética que está colaborando también con números récord”.

La estabilidad cambiaria podría consolidarse

En cuanto al tipo de cambio, el entrevistado planteó que el escenario actual podría consolidarse: “Nos parece que llegó para quedarse, digamos, este dólar”.

Según explicó, la abundancia de divisas limitaría saltos bruscos: “La entrada del flujo de dólares que estábamos mencionando va a hacer que probablemente este dólar no salte hacia la banda que está 20% arriba”.