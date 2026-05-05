Expectativa inflacionaria: “A partir de ahora va a haber una desinflación, pero no ubicándose en menor a 2%”

El analista económico, Leonardo Piazza, pasó por Canal E y se refirió a que la economía argentina transita una etapa de contrastes marcados entre la macro y la micro, con señales de desaceleración inflacionaria pero con un consumo todavía deprimido y sectores productivos en tensión.

Respecto a la evolución de los precios, Leonardo Piazza planteó: “Nosotros vemos que a partir de ahora va a haber una desinflación, un proceso de desinflación, pero no ubicándose en menor a 2%, nosotros lo vemos en el 2,5, 2,6, 2,7 para los meses sucesivos”. En ese sentido, explicó que este comportamiento responde a factores como “una remonetización de la economía, la demanda de pesos se está moviendo y hay una estabilidad cambiaria”.

Qué necesita la inflación para seguir bajando

Sin embargo, descartó una baja más profunda en el corto plazo: “Pero no en la inflación que de alguna manera por ahí el modelo necesita o que el equipo económico está deseando, de decir, de llegar a un dígito anual”. Para alcanzar ese objetivo, sostuvo que será necesario “un proceso de crecimiento de la economía más sostenido” y mejoras en el sistema financiero.

Uno de los ejes centrales que analizó Piazza es la fuerte heterogeneidad entre sectores. “La economía marcha a dos velocidades todo, la economía, digamos, a dos velocidades”, afirmó. En ese esquema, detalló que, “vos tenés campo, energía, petróleo, economía del conocimiento, industria del conocimiento tuyo, anda perfecto, anda bien, y por el otro lado tenés construcción, comercio, industria que andan mal”.

Esa fragmentación también se refleja en el consumo: “Vos tenés el consumo de e-commerce, el consumo de los bienes, digamos, que se compra por internet, eso anda muy bien, los comercios que tienen actividad física vos los ves cerrando”.

Situación crítica para el poder adquisitivo

Además, el entrevistado subrayó el deterioro del poder adquisitivo: “Los salarios formales van a otra velocidad, va mal, tanto el público como el privado”. Esto limita la recuperación de la demanda interna.

El impacto más crítico se observa en las pequeñas y medianas empresas, especialmente en sectores como comercio, industria y construcción. En este contexto, destacó un dato contundente: “Las PyMEs de comercio, industria y construcción generan el 55% del empleo formal”, pero enfrentan serias dificultades en el contexto actual.