Fuerte crecimiento de la producción porcina: “En los próximos 7 años estaremos en los 33-34 kilos por habitante por año”

El consultor del sector porcino, Juan Uccelli, analizó para Canal E que la actividad porcina en Argentina arrancó el año con un dato contundente: creció 15,7% en el primer trimestre. Detrás de ese avance conviven factores estructurales, cambios en el consumo y también limitaciones que impiden un salto mayor en la producción.

Juan Uccelli explicó que el crecimiento actual responde a decisiones tomadas con anticipación: “El crecimiento normalmente en la producción porcina que estamos viendo en este primer trimestre se pensó hace 18 meses atrás, porque es el tiempo que se tarda, desde el crecimiento hasta obtener el animal que va a faena”.

La influencia del consumidor en el crecimiento del sector porcino

Uno de los motores clave es el cambio en el patrón de consumo. El cerdo sigue ganando espacio en la mesa de los argentinos, en parte por una cuestión de precios relativos. “Ya estamos en casi 24 kilos por habitante por año, que es un número más que interesante”, destacó, y agregó: “La gente está tomando una decisión, lamentablemente, económica, porque se le dificulta el tema de la carne vacuna, y entonces ahí aparece la carne de cerdo como una opción”.

Además, Uccelli mencionó que la tendencia tiene proyección de largo plazo: “Posiblemente en los próximos siete años o seis años gane mucho más, y estemos en los 33-34 kilos”. Lo que equipararía el consumo con el actual nivel de carne vacuna en Argentina.

Expectativas de igualar el consumo de carne vacuna

El sector porcino mantiene una expansión constante desde hace años. “Ya son cuatro años que todos los años crecemos en la producción”, remarcó. Sin embargo, el ritmo podría ser significativamente mayor: “Estamos teniendo una tasa de crecimiento entre el 6 y el 7% anual, pero podremos llegar al 20% anual”.

La principal limitante no es productiva, sino macroeconómica y regulatoria. “Lamentablemente las exportaciones no están siendo un incentivo hoy para crecer, tenemos un tipo de cambio que no es el mejor”, explicó el entrevistado.

Uno de los principales cuellos de botella es el esquema tributario. En este contexto, apuntó directamente al IVA sobre inversiones: “Para poder seguir creciendo y crecer de forma importante tiene el IVA inversiones, que es un ancla que frena el crecimiento”.