Eduardo Coria Lahoz: "Se alinearon los planetas en contra del peso"

El comportamiento de las tasas de interés y su impacto en el consumo y el sistema financiero se volvió uno de los ejes centrales del debate económico en Argentina. En ese contexto, este medio se comunicó con el economista, Eduardo Coria Lahoz, quien analizó el escenario actual, marcado por tasas reales negativas, alta morosidad y dificultades para reactivar el mercado interno.

Eduardo Coria Lahoz explicó que el Gobierno modificó el esquema financiero en 2025: "Básicamente lo que hizo fue liberar las tasas de interés, dejar que estas tasas fueran endógenas". Esto generó niveles extremos: "Las tasas tocaron valores de 160 o 180".

Suba de tasas y fuerte aumento de la morosidad

Este escenario impactó directamente en el crédito: "Esas tasas eran imposibles de tomar" para empresas, mientras que las familias enfrentaban "tasas que superaban el 200%". Como consecuencia, se disparó la morosidad: "Se produjo una mora significativa que llegó a valores máximos del 11, del 12%, que son valores similares a los de una crisis".

Sin embargo, el escenario actual es opuesto. Tras la intervención oficial, Lahoz señaló que, "hoy nos encontramos en el extremo opuesto", con tasas del "20% a 21%" frente a una inflación proyectada superior. Esto genera un nuevo problema: "Pasan a ser lo que se denominan tasas reales negativas", ya que "la tasa no te alcanza a compensar la pérdida de poder de compra del dinero".

Recomendaciones para los ahorristas

Asimismo, advirtió que tasas bajas incentivan la dolarización. "Si las tasas son muy bajas, no conviene estar posicionado en pesos", planteó, lo que empuja a los ahorristas a buscar refugio: "Lo primero que encuentran es el dólar".

Según detalló el entrevistado, esta dinámica se intensificó recientemente: "Se alinearon los planetas en contra del peso", combinando tasas bajas, tipo de cambio atrasado y vencimientos financieros, lo que generó volatilidad.

Luego, manifestó que la baja de tasas responde a una estrategia clara: "El Gobierno lo que necesita en este momento es reactivar la economía". Y agregó que, "para reactivarla, vos lo que necesitas es bajar la tasa de interés para que las empresas puedan pedir crédito", además de facilitar el consumo: "Para que las familias puedan comprar a crédito".