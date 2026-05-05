Las implicancias de la suba del petróleo: “La venta de combustibles ha bajado un 1,8% en cuanto a volúmenes vendidos”

El economista, Félix Schmidt, conversó con Canal E y se refirió al comportamiento reciente del precio del petróleo, su vínculo con el conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán y el impacto directo sobre la economía argentina.

Félix Schmidt explicó que la dinámica del crudo está fuertemente condicionada por el escenario geopolítico: “La cuestión del petróleo tiene una dinámica muy particular en función de los avances que hay en el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán”.

Continúa la volatilidad en el precio del petróleo

En ese sentido, describió la reciente volatilidad de precios: “El día de ayer subió más del 5% intradiario”. Aunque aclaró que luego hubo una corrección: “Hoy por suerte esa escalada está extendiendo y se notan los precios con una baja del 2%”.

Schmidt atribuyó estos movimientos a la reacción del mercado. “Suele dar mucho de que haya como una sobrerreacción por parte del mercado”, planteó, lo que genera oscilaciones bruscas en el corto plazo.

Sin embargo, advirtió que el conflicto sigue abierto: “Evidentemente no se está palpando una solución de pronto conflicto”. Sobre la misma línea, remarcó que la situación en el Estrecho de Ormuz continúa siendo crítica: “Los bloqueos siguen en diferentes partes del Estrecho de Ormuz”.

El conflicto en Irán y su impacto sobre Argentina

El traslado a la economía local es directo. El entrevistado señaló que, “impacta de lleno en la cuestión argentina”, y aportó un dato clave sobre el consumo: “La venta de combustibles ha bajado un 1,8% en cuanto a volúmenes vendidos” interanual.

A su vez, destacó el aumento de precios en dólares: “El costo de los combustibles ha subido un 31,4% en dólares entre marzo del año pasado y el marzo de este año”, lo que presiona tanto a empresas como a consumidores.