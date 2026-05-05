Del dólar al mercado: el cambio de hábito de los ahorristas argentinos

En un contexto de cambios en el mercado financiero argentino, la educadora financiera Vanesa Plaza analizó en Canal E las oportunidades de inversión y el comportamiento de los activos en lo que va de 2026. Con foco en la educación financiera, remarcó la importancia de que los inversores comprendan los instrumentos y no dependan exclusivamente de recomendaciones externas.

En ese sentido, advirtió sobre uno de los errores más frecuentes entre quienes se inician en el mercado: "Compran empresas muy buenas y en una buena entrada, pero no saben salir", lo que termina generando pérdidas incluso en activos de calidad.

La importancia de la educación financiera

Plaza sostuvo que el crecimiento del interés por las inversiones viene acompañado de una sobreoferta de recomendaciones sin sustento.

"Está lleno de gurúes que te dicen qué comprar, pero cuando esa persona se equivoca, no sabés cómo seguir", planteó, al destacar la necesidad de formar inversores autónomos.

Desde su enfoque, el objetivo es que cada persona pueda interpretar variables como la inflación, el riesgo país o las tasas para tomar decisiones por cuenta propia.

El rol de las emociones en las inversiones

Otro de los ejes centrales fue el impacto de factores emocionales como el miedo o la avaricia en la toma de decisiones.

"Para invertir hay que tener disciplina y controlar las emociones", explicó, al referirse al fenómeno del FOMO y la búsqueda de ganancias rápidas.

En esa línea, recordó que las inversiones exitosas suelen ser de largo plazo y no responden a la lógica de la inmediatez.

El dólar, entre los perdedores del 2026

Al analizar el comportamiento de los activos, Plaza fue contundente respecto al dólar.

"El dólar es un perdedor en 2026, el que compró no sacó ganancias", afirmó, al describir un escenario de lateralización del tipo de cambio.

Según explicó, quienes apostaron al dólar como resguardo de valor no obtuvieron rendimientos significativos en lo que va del año.

Los ganadores: pesos, bonos y mercado de capitales

En contraposición, destacó que los inversores que se posicionaron en instrumentos en pesos lograron mejores resultados.

"El que se quedó en pesos es el que ganó", señaló, al mencionar particularmente los bonos ajustados por inflación (SER).

También resaltó el crecimiento de algunos activos del mercado, como la acción vinculada a Caja de Valores, que evidenció una fuerte suba en el período.

El cambio de hábito: del dólar al mercado financiero

Plaza explicó que el contexto actual está impulsando un cambio cultural en los ahorristas argentinos.

"La gente está empezando a ir al mercado porque el dólar ya no cubre", indicó, al señalar la pérdida de atractivo del billete como única alternativa de resguardo.

Este fenómeno, según detalló, se vincula también con la caída del real estate y la búsqueda de nuevas opciones de inversión.

Planificación y diversificación, claves para invertir

En cuanto a estrategias, la especialista remarcó la importancia de contar con un plan claro y objetivos definidos.

"Cuando llego a mi objetivo, tengo que poder tomar ganancias y seguir un plan", explicó, al subrayar la necesidad de disciplina.

Además, destacó el uso de herramientas como ETF y la diversificación de carteras según el perfil de riesgo de cada inversor.

Invertir según el perfil de riesgo

Finalmente, Plaza advirtió que no todos los inversores deben optar por los mismos instrumentos.

"No todos tenemos el mismo perfil, hay gente conservadora y gente que busca riesgo", afirmó, al diferenciar entre renta fija y renta variable.

En ese sentido, concluyó que conocer el propio perfil es fundamental para evitar decisiones que no se alineen con los objetivos personales.