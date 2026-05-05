El Merval no despega y pierde frente a los mercados internacionales

El analista de mercado de Rava Bursátil, Leonel Búccolo, analizó en Canal E el presente del mercado argentino, marcado por la falta de volumen, la lateralización de los activos y un rendimiento que decepciona a los inversores en lo que va de 2026.

En ese sentido, describió un escenario de escasa dinámica. "Hay poco volumen y el mercado está sin tendencia", afirmó, al explicar que tanto las acciones locales como los ADRs muestran un comportamiento chato.

Un mercado sin apetito y con bajo volumen

Búccolo señaló que el principal problema actual es la falta de interés por los activos argentinos.

"No hay apetito ni por las acciones ni por los bonos en dólares", sostuvo, al describir un contexto en el que los precios se mantienen estables, pero sin impulso alcista.

Este escenario se traduce en un mercado que lateraliza, con movimientos mínimos y sin señales claras de tendencia.

El Merval, lejos de despegar en 2026

El analista explicó que el Merval se mantiene dentro de un rango acotado, sin lograr romper niveles clave.

"Seguimos en esas zonas de siempre, sin poder salir del canal lateral", indicó, al referirse a la falta de drivers que impulsen subas sostenidas.

Si bien pueden darse rebotes de corto plazo, el mercado no muestra fortaleza estructural.

Pérdidas en dólares y decepción de los inversores

Uno de los datos más relevantes es el rendimiento negativo en moneda dura durante el año.

"En cuatro meses se perdió más del 7% en dólares", advirtió, al señalar que este resultado impacta directamente en la confianza de los inversores.

En este contexto, muchos participantes comienzan a reducir su exposición al mercado local.

Desacople con los mercados internacionales

Búccolo destacó que el mercado argentino no sigue la dinámica de los índices globales.

"Estamos totalmente desacoplados del mercado internacional", afirmó, al comparar el desempeño local con el S&P 500, que se mantiene cerca de máximos históricos.

Este desacople refleja las particularidades del riesgo argentino frente a otros mercados.

El rol de la política y las expectativas electorales

El analista también puso el foco en la influencia del calendario político sobre las decisiones de inversión.

"Muchos inversores ya empiezan a prepararse para el escenario electoral", explicó, al señalar que la incertidumbre condiciona el flujo hacia activos locales.

En ese marco, algunos optan por instrumentos de cobertura ante posibles cambios en el contexto.

Acciones energéticas y bancos, claves para un rebote

De cara al corto plazo, Búccolo mencionó algunos sectores que podrían traccionar al mercado.

"Las energéticas y los bancos pueden ayudar a un rebote, pero todavía sin fuerza", señaló, al remarcar la debilidad del volumen.

La temporada de balances aparece como un factor clave para definir el rumbo en las próximas semanas.

Bancos golpeados por la economía real

Finalmente, el especialista analizó el desempeño del sector financiero.

"Los bancos están tan golpeados como la economía real", afirmó, al explicar que la baja actividad limita su capacidad de generar ganancias.