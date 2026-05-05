Cambio de autoridades en la Reserva Federal de Estados Unidos: “En la práctica no veo que la FED cambie su política”

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó que la inminente salida de Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos genera expectativas en los mercados globales.

Carattini relativizó el cambio de liderazgo: “Está bueno recordar que la FED es un órgano colegiado, en definitiva tenés diferentes gobernadores de las FED regionales”. En ese sentido, aclaró que Jerome Powell seguirá influyendo: “Powell va a seguir teniendo voto, básicamente, a tomar las decisiones”.

No se esperan cambios bruscos en el manejo de la FED

A pesar del recambio, descartó modificaciones profundas en el corto plazo: “En la práctica no veo que la FED cambie su política, que básicamente tiene dos mandatos, que es priorizar el empleo y la inflación, la baja inflación, no creo que eso cambie”.

Incluso, Carattini advirtió que alterar ese esquema implicaría un cambio sistémico global: “En definitiva sería cambiar prácticamente todo el sistema monetario mundial, con lo cual, no creo que eso pase”.

Brecha entre el manejo de la economía entre Argentina y Estados Unidos

Al comparar la institucionalidad de Estados Unidos con Argentina, marcó una brecha clara: “El sistema de la Reserva Federal, como lo tiene Estados Unidos, es muy particular en el mundo”. Y agregó: “Lo más cercano sería el Banco Central, dista mucho el funcionamiento de la FED a cómo funciona en la Argentina”.

Sobre el plano local, el entrevistado enfatizó la falta de independencia: “Tenemos muy asumidos que son funcionarios del gobierno de turno, sin entender que la autonomía de esos entes es sumamente importante”. Además, cuestionó el mecanismo de designación: “Debería sí o sí eso tener que pasar por el Congreso”.

Respecto al posible reemplazante impulsado por Donald Trump, sugirió que podría haber cierta alineación política, aunque moderada por la institucionalidad: “Vas a tener un candidato probablemente mucho más afín a lo que puede ser el gobierno de Trump”.