Federico Vacarezza analizó el dólar estable: "El superávit comercial tiene un costo en la economía"

El economista Federico Vacarezza analizó en Canal E la dinámica del dólar en Argentina y el contexto macroeconómico que explica la actual estabilidad cambiaria. En un escenario atravesado por el ingreso de divisas del campo, la caída de importaciones y la política monetaria, el especialista planteó que el mercado muestra una calma transitoria.

En ese sentido, sostuvo que el tipo de cambio todavía tiene margen dentro del esquema vigente. "Hay un margen sumamente amplio para acercarse al techo de la banda cambiaria", explicó, al comparar el nivel actual del dólar con el límite superior establecido.

Una pax cambiaria sostenida por el ingreso de dólares

Vacarezza señaló que la estabilidad actual responde a factores coyunturales vinculados al comercio exterior y la liquidación del sector agroexportador.

"Problemas de dólares, por lo menos en el corto plazo, no va a haber", afirmó, al destacar el impacto de la liquidación del campo y el saldo comercial positivo.

Según explicó, la combinación de menor demanda de divisas y mayor ingreso de dólares genera un contexto de tranquilidad en el mercado cambiario.

La caída de importaciones y su impacto en la economía

Uno de los puntos centrales del análisis fue la fuerte reducción de las importaciones, que contribuye a mejorar el saldo comercial pero genera efectos negativos en la actividad.

"El 75% de lo que se importa son insumos para la producción", remarcó, al advertir que la caída en las compras externas afecta directamente al entramado productivo.

En ese sentido, alertó que muchas industrias operan con niveles de utilización de capacidad muy bajos, lo que condiciona el crecimiento.

Superávit comercial a costa de la producción

El economista planteó que el actual superávit comercial se logra en parte por la contracción de la actividad económica.

"Ese saldo comercial se está haciendo a sacrificio de la actividad económica", señaló, al describir el costo que implica la estrategia actual.

De este modo, la mejora en las cuentas externas no necesariamente refleja un fortalecimiento estructural de la economía.

El dilema entre pagar deuda y crecer

Vacarezza también puso el foco en la estrategia del Gobierno para afrontar compromisos externos.

"Hay que pagar la deuda, pero ¿a qué precio?", planteó, al cuestionar el impacto del ajuste sobre el aparato productivo.

En esa línea, propuso como alternativa impulsar un crecimiento basado en exportaciones con mayor valor agregado y diversificación.

Falta de horizonte y riesgo para la reactivación

Otro de los ejes del análisis fue la ausencia de un horizonte claro para la recuperación económica.

"Hoy no se ve cuándo se sale de esta situación", advirtió, al comparar el escenario actual con el rebote posterior a la pandemia.

Además, alertó que la capacidad productiva que se pierde en este contexto podría no recuperarse en el corto plazo.

Reservas y credibilidad: el punto débil del esquema

Finalmente, Vacarezza cuestionó el nivel de reservas internacionales, que considera insuficiente para sostener la estabilidad futura.

"Este nivel de reservas es demasiado flojo para afrontar una mayor demanda de dólares", sostuvo, al advertir sobre posibles riesgos en el mediano plazo.