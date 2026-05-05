Contracción interanual del 20% en los créditos hipotecarios durante 2026: "En el primer trimestre se registraron 6.667 hipotecas"

El presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarios Córdoba, Lucas Péndola, en contacto con Canal E, se refirió a que la reactivación económica en Argentina sigue teniendo al crédito hipotecario como uno de sus principales motores potenciales.

Para entender el presente, Lucas Péndola remarcó la necesidad de mirar el pasado: "Para entender el sistema de crédito hipotecario tenemos que hacer un poquito de historia". En ese sentido, explicó que, "en la Argentina tuvimos tres fases claramente diferenciadas", con una expansión entre 2016 y 2018, una fuerte contracción hasta 2023 y una recuperación posterior.

Complicaciones en el crédito hipotecario para 2026

No obstante, la tendencia volvió a deteriorarse en 2026. Según precisó, "durante el primer trimestre se registraron 6.667 hipotecas, lo que implica una contracción interanual cercana al 20%". Esta caída refleja un cambio de dinámica luego del repunte observado en 2025.

Por otro lado, Péndola resaltó que, "las personas que acceden al crédito, se están otorgando crédito entre el 75 y el 80% del inmueble", lo que obliga a contar con un capital inicial elevado. Y agregó: "Sabemos que muchas familias no tienen capacidad de ahorro".

A esto se suma un problema estructural del mercado. "Muchas propiedades, obvio, no están aptas para hacer crédito porque nos falta documentación", planteó, lo que limita aún más la operatoria.

Variedad de tasas en los bancos

En cuanto a los costos financieros, el entrevistado detalló que, "tenemos tasas que van del 4.5 al 9%", siendo las más bajas del Banco Nación y las más altas en bancos privados. Sin embargo, el verdadero costo surge al sumar la inflación. En ese sentido, explicó que, "estamos hablando arriba del 40%" anual total.