Patricio De La Barra: "En la medida que se aproximan las elecciones, Lula da Silva va encontrando cada vez más problemas”

El periodista brasileño, Patricio De La Barra, dialogó con Canal E y evaluó que a medida que se acercan las elecciones de octubre en Brasil, el escenario político se vuelve cada vez más complejo para Luiz Inácio Lula da Silva.

Patricio De La Barra advirtió que, "en la medida que se aproximan las elecciones, Lula da Silva va encontrando cada vez más problemas, más problemas e incluso le puede costar hasta la posibilidad de que él sea candidato a partir de agosto cuando ya se comienzan a inscribir las listas".

Dificultades en el Congreso para Lula da Silva

El gobierno de Lula sufrió recientemente reveses clave en el Congreso. Uno de los más significativos fue el rechazo a la designación de un aliado en el Supremo Tribunal Federal. En este contexto, resaltó: "Por primera vez en 132 años, el Senado, después de sabatinarlo, aprobarlo en la Comisión de Justicia, lo rechaza en el plenario por 42 votos a 34".

A esto se suma el fracaso del proyecto de ley de dosimetría, que buscaba reducir penas a condenados por hechos políticos. Sobre la misma línea, De La Barra detalló: "Ahí la derrota fue peor, porque ahí se obtuvo una votación muy baja, 49 contra 24 votos en el Senado, y en la Cámara Baja fueron 318 votos los que fueron prácticamente contrarios".

El contexto se agrava con denuncias de corrupción que involucran al entorno cercano del presidente. Según desarrolló, "los tres están involucrados en un escándalo de proporciones que es el escándalo del Banco Master", y agregó que también hay implicancias en "el otro escándalo del IMS, cuando le sacaban dinero a los jubilados".

Además, el entrevistado señaló que, "ahí está involucrado el hijo de Luis Ignacio Lula da Silva y un hermano de Luis Ignacio Lula da Silva". Este entramado afecta la percepción pública y complica aún más la posibilidad de reelección.

Uno de los puntos clave del escenario electoral es la aplicación de la ley de “ficha limpia”. En este sentido, explicó: "La ficha limpia existe. Cualquier persona condenada en segunda instancia no puede ser candidato a cualquier cargo público".