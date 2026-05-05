El canciller Pablo Quirno habló sobre el estado del gobierno en la antesala de un nuevo viaje a Estados Unidos del presidente Javier Milei y aseguró que el escándalo y la investigación que rodean al jefe de Gabinete Manuel Adorni no impactan en la inserción de Argentina en el mundo.

"El trabajo que estamos haciendo, y el trabajo que está realizando Manuel como jefe de Gabinete, no tiene ningún impacto en lo que estamos haciendo a nivel internacional e inclusive a nivel nacional", aseguró el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Javier Milei vuelve a Estados Unidos por una conferencia del Instituto Milken y para buscar inversiones

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Al hacer referencia a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el jefe de Gabinete, insistió en que el caso no tiene ningún impacto sobre la actividad de Milei en el exterior y agregó: "Hay que separar la cuestión privada de la cuestión pública y él va a dar las respuestas que va a dar en el ámbito que las tiene que dar".

El funcionario dialogó con Eduardo Feinmann poco antes de iniciar su viaje junto al presidente con destino a Los Ángeles para participar de la 29° Conferencia Global que organiza el Instituto Milken y destacó la relevancia del evento ante algunas críticas que cuestionaron la relevancia del encuentro.

"Es un foro de suma importancia porque es donde se concentran líderes de talla mundial de varios sectores y que el presidente sea invitado, como ha sido invitado en otras oportunidades, es algo muy importante porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando a las ideas del presidente", sostuvo.

Pablo Quirno viajará junto a Javier Milei a Los Ángeles dentro de la comitiva presidencial.

Quirno indicó que el gobierno aprovecha la oportunidad para concretar reuniones "con gente que está interesada en invertir en el país" y añadió: "Vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas, todo muy concentrado en un solo lugar que nos permite presentar a la Argentina".

"Los viajes del presidente, o la diplomacia presidencial, son claves en la inserción de Argentina en el mundo. El presidente quiere que Argentina sea el país más libre del mundo y está haciendo pasos agigantados, y contarle al mundo en ese foro lo que estamos haciendo es de suma importancia, porque también refleja el interés que tiene la gente de escuchar. Cada vez que vamos, el presidente es un rockstar. Se ve de primera mano el impacto que tiene", concluyó.

AS/ff