Las perspectivas del mercado en mayo: "Tenemos bastante turbulencia por el conflicto de Estados Unidos-Irán"

El economista, Alejandro Bianchi, en comunicación con Canal E, aportó, en una semana marcada por la tensión internacional y la incertidumbre financiera, claves sobre el comportamiento de los mercados, el dólar en Argentina y las oportunidades de inversión.

El arranque de la semana estuvo condicionado por factores externos. Alejandro Bianchi explicó que, "el inicio de la semana está siendo con muchas noticias en el plano internacional", destacando que "tenemos todavía bastante turbulencia por el conflicto de Estados Unidos-Irán".

Nueva suba en el precio del petróleo

El impacto inmediato se reflejó en los commodities: "El petróleo nuevamente subiendo un poco cerca de los 105 dólares en su calidad WTI". Mientras que los mercados accionarios reaccionaron con cautela: "La situación que parecía, digamos, con un S&P que iba a arrancar al alza, ahora se puso negativo".

En paralelo, el mundo cripto también mostró dinamismo. Según Bianchi, "tenés el Bitcoin subiendo, tocando los 80 mil dólares nuevamente", en un contexto donde Estados Unidos avanza en regulaciones sobre stablecoins.

La influencia del BCRA en el precio del dólar

A nivel local, uno de los puntos centrales es el tipo de cambio. En este sentido, sostuvo que, "seguimos con un tipo de cambio bastante estable hoy", aunque aclaró el rol del Banco Central en esa dinámica: "El que no está haciendo que el tipo de cambio esté más bajo es el Banco Central con estas compras, básicamente".

El entrevistado fue más allá y señaló que, "si fuera solamente, digamos, por mercado, con lo que se está exportando y con el ingreso de dólares que está habiendo, el tipo de cambio tendría que estar un poco más bajo inclusive".

Otro dato relevante es la brecha cambiaria: "Sigue llamando la atención el spread entre el contado con liquidación y el MEP en la zona de 3-8%", algo que calificó como inusual y que "debería cerrarse".