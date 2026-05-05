Encuesta: quiénes son los periodistas más influyentes en el mundo digital en Argentina

La encuesta realizada por Monitor Digital sobre el ecosistema digital argentino confirmó que Eduardo Feinmann se mantuvo en abril de 2026 como el periodista más influyente del país. Con un volumen de 1.792.500 menciones en el último año, el conductor de Radio Mitre y LN+ no solo encabezó el ranking con una distancia abrumadora sobre sus colegas, sino que logró ordenar la conversación pública en un mes marcado por el pico de tensión entre el Gobierno de Javier Milei y los medios de comunicación. Sin embargo, los datos arrojan una paradoja técnica: la visibilidad extrema no funcionó como un activo, sino como un imán para el rechazo y la crítica sistemática.

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Liderazgo nominal y concentración de agenda

Detrás de Feinmann, el podio de los más citados lo completaron Jorge Rial, con 967.000 menciones, y Alejandro Fantino. El top 10 lo integraron además Luis Majul, Yanina Latorre, Jonatan Viale, Antonio Laje, Esteban Trebucq, Ari Lijalad y Ángel de Brito. "La diferencia de volumen muestra que Feinmann no solo participa de la conversación, sino que la ordena en buena medida dentro del segmento de periodistas políticos", señala el informe. Esta centralidad se acentuó en abril, donde el conductor alcanzó el 11,5% del total de las menciones, su valor más alto en la serie comparada, reforzando su peso específico en pleno conflicto sectorial.

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En contraste, el mapa de influencia mostró movimientos bruscos en otros perfiles. Mientras Luis Majul y Jonatan Viale crecieron hasta alcanzar el 5,5% y 4,5% respectivamente, Alejandro Fantino sufrió una caída estrepitosa, pasando del 9,6% de menciones en abril de 2025 a apenas un 2,7% en el mismo mes de 2026. Esta movilidad del ecosistema sugiere que la audiencia digital argentina premia o castiga la relevancia según la proximidad de los comunicadores con el núcleo del conflicto político y las discusiones de poder en la Casa Rosada.

Reputación negativa y sospecha de "operaciones"

El dato más alarmante del relevamiento es la "penalización reputacional" transversal: ninguno de los diez periodistas más influyentes registró un saldo de sentimiento positivo. Todos se ubicaron en terreno negativo, con registros que oscilan entre lo "malo" y lo "pésimo". El comunicador más castigado fue Ari Lijalad, con un Net Sentiment Ratio (NSR) de -83 puntos, mientras que Ángel de Brito, con -66, resultó ser el menos afectado dentro de un clima general de hostilidad. Feinmann, pese a su liderazgo en volumen, quedó con un índice de -74.

La narrativa que rodea a estos profesionales está capturada por términos como "operar", "espionaje", "censura" y "corrupción". El uso recurrente del verbo "operar" en las nubes de palabras detectadas es clave, ya que "no cuestiona solamente una cobertura o una opinión, sino que sugiere una intención política". Esta tendencia transformó al periodista en un actor bajo sospecha constante, donde el usuario local ya no evalúa la información brindada, sino la intencionalidad y la pertenencia simbólica del mensajero en el marco de la disputa con la administración de La Libertad Avanza.

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Centralidad profesional y subordinación política

El periodismo fue la profesión más mencionada por los argentinos en redes durante abril, representando el 20,9% del total de las conversaciones sobre distintos oficios. Este nivel de protagonismo duplicó al de jueces, políticos y docentes, instalando al comunicador como una categoría central de la vida pública. No obstante, esa centralidad tuvo su contracara en el promedio anual, donde los periodistas registraron -77 puntos de NSR, una de las posiciones más deterioradas del mapa profesional en la Argentina.

La agenda temática confirma que el conflicto político organizó más de un tercio de la conversación sobre la prensa. A esto se sumó un componente internacional relevante: el 8,6% de las menciones estuvieron ligadas a términos como "Rusia" y "espionaje", en sintonía con informes sobre presuntas interferencias rusas para influir en la opinión pública local. En definitiva, la influencia en 2026 no es sinónimo de prestigio, sino de una exposición hostil en un entorno donde el debate sobre rutinas profesionales fue reemplazado por una descarnada lucha por el poder.

TC/fl