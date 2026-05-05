El Financial Times alertó por la fuerte caída de Milei: economía en rojo y el peso del escándalo Adorni

Las alarmas sobre el rumbo del gobierno libertario cruzaron el océano. El influyente diario británico Financial Times encendió las luces rojas sobre la figura de Javier Milei y advirtió que el Presidente transita uno de los momentos más críticos de su gestión, golpeado por una severa caída de popularidad, una economía estancada y las crecientes denuncias de corrupción en su círculo íntimo.

El foco del deterioro político apunta directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El medio especializado en economía y finanzas ubicó al funcionario como el factor central del desgaste oficial, acorralado por investigaciones de presunto enriquecimiento ilícito y sospechas sobre un nivel de vida, gastos y propiedades que no coinciden con sus ingresos declarados.

Para el Financial Times, el escándalo de Adorni colabora para erosionar la imagen del Gobierno

Para graficar la crisis, el periódico londinense destacó la reciente y maratónica sesión en el Congreso. “El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles. La reunión se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas golpearan duramente al gobierno", detalló la publicación.

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En paralelo al frente judicial, el medio británico analizó el cambio de clima social atado al bolsillo. Si bien reconoció los avances iniciales de la gestión para frenar la escalada de los precios, remarcó que el alivio original derivó en una profunda frustración debido al derrumbe del consumo minorista y la parálisis de los principales polos industriales.

El artículo sostiene que el alivio original de la gestión derivó en una "profunda frustración"

Los números crudos expuestos por el artículo refuerzan este panorama sombrío. El texto precisó que los salarios reales experimentan una baja constante y subrayó que el desempleo escaló al 7,5% en el último trimestre de 2025, marcando el peor registro para ese período desde 2020, mientras que la inflación interanual se ubicó en un 32,6% durante el mes de marzo.

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El peso en las encuestas y el fin de la luna de miel "anticasta"

Este combo de crisis económica y escándalos éticos ya tiene su correlato en los sondeos de opinión. Distintas encuestas recientes reflejan una desaprobación que superó la barrera del 60% y una caída en la imagen positiva que no encuentra techo, un retroceso alimentado por la percepción pública de corrupción y la falta de soluciones tangibles en el día a día de los ciudadanos.

El informe también advirtió sobre la peligrosa erosión del principal capital político del Presidente: su narrativa contra "la casta". Analistas consultados por el diario señalaron que la brutal contradicción entre aquella promesa fundacional y los cuestionamientos que hoy salpican a la cúpula del poder dinamitó uno de los pilares que lo depositó en la Casa Rosada.

A pesar de este complejo escenario, el líder libertario logró retener a su núcleo duro de votantes y ratificó su respaldo incondicional a Adorni. No obstante, la publicación británica concluyó que el destino de su gobierno dependerá exclusivamente de su capacidad para reactivar la economía y despejar de forma urgente las sombras de los escándalos.

TC/fl