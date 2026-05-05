Inflación de abril: se proyecta una desaceleración, aunque el dato no perforaría el 2,5%

La inflación de abril habría mostrado una desaceleración frente al salto de marzo, aunque todavía se mantendría en una zona elevada para el objetivo oficial de consolidar una baja más marcada en los próximos meses. Las consultoras privadas coinciden en que el Índice de Precios al Consumidor se habría ubicado en torno al 2,5% mensual, con mediciones que van desde 2,5% hasta 2,8%.

El dato implicaría una mejora respecto de marzo, cuando el INDEC informó una inflación de 3,4% mensual, con un acumulado de 9,4% en el año y una variación interanual de 32,6%. En ese mes, los precios regulados subieron 5,1%, el IPC núcleo avanzó 3,2% y Educación fue la división de mayor aumento, con 12,1%, por el inicio del ciclo lectivo.

La inflación de alimentos en abril llegó al 1,7%: qué productos subieron más

La pregunta central es si abril marca una vuelta al sendero de desinflación o apenas una corrección después de un marzo más cargado de factores estacionales y regulados. Por ahora, la respuesta de los privados apunta a una desaceleración, pero no a un quiebre definitivo: el índice seguiría lejos de perforar el piso del 2% mensual.

De acuerdo con el IPC-OJF para el Gran Buenos Aires, elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados, la inflación de abril fue de 2,6% mensual y registró una suba interanual de 30,7%. La inflación núcleo avanzó 2,7% mensual y 29,6% anual. Con ese resultado, la inflación general acumulada llegó a 11,1%, mientras que la núcleo acumuló 10,9% en los primeros cuatro meses del año.

La medición de Ferreres deja una señal relevante: aun cuando el índice general baja respecto de marzo, la inflación núcleo se mantiene apenas por encima del nivel general. Eso muestra que la desaceleración no depende solamente de precios regulados o estacionales, sino también de una dinámica inercial que todavía persiste.

En la misma línea, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibria, proyectó una inflación de 2,5% para abril. En parámetros similares se ubicó C&T Asesores Económicos, la consultora de María Castiglione y Camilo Tiscornia. El relevamiento de Orlando Ferreres, en tanto, arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.

La consultora Analytica fue algo más alta en su estimación: proyectó una suba mensual de 2,8% para el nivel general de precios. En alimentos y bebidas, registró durante la cuarta semana de abril una variación semanal de 0,9% en cadenas de supermercados de todo el país. Con ese dato, el promedio de cuatro semanas se ubicó en 1,3%.

El capítulo de alimentos fue clave para explicar la moderación, pero también muestra por qué el proceso todavía es frágil. Según LCG, los precios de alimentos y bebidas subieron 1,3% en la última semana de abril, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7%. Es decir, hubo una mejora frente a marzo, pero con una aceleración sobre el cierre del mes.

Suben las expectativas de inflación: los hogares esperan 34% para los próximos 12 meses

Además de la dinámica de los alimentos, otro factor que ayudó a mantener el índice cerca del 2,5% fue el comportamiento de los combustibles. En el mercado privado señalan que el compromiso de las petroleras de no aplicar nuevos aumentos durante abril contribuyó a evitar una presión adicional sobre transporte, logística y precios de góndola.

El nivel del precio internacional del petróleo complica la inflación

Ese punto será especialmente sensible para mayo. La escalada del petróleo internacional por la tensión en Medio Oriente volvió a poner en alerta a los mercados energéticos y podría condicionar el margen para sostener combustibles sin ajustes. Si el barril se mantiene elevado, la presión puede reaparecer sobre naftas, transporte y costos de producción.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central ya anticipaba una baja gradual de la inflación mensual. En el informe de marzo, los analistas relevados por el BCRA esperaban una inflación de 2,6% para abril, luego del 3% previsto para marzo, y una continuidad de la desaceleración en los meses siguientes. El BCRA aclara que esos pronósticos corresponden a especialistas consultados y no constituyen proyecciones propias de la entidad.

Cayó la venta de los combustibles: cuáles son las causas y los efectos

Sin embargo, las expectativas de los hogares siguen más elevadas que las proyecciones de las consultoras. Según la Encuesta de Expectativas de Inflación del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, la inflación esperada promedio para los próximos 12 meses subió a 34% en abril, medio punto más que en marzo. Para los próximos 30 días, los hogares proyectaron una suba de precios de 3,93% promedio.

Con este nivel de precios, abril permitiría mostrar una mejora frente al mal dato de marzo, pero todavía no alcanza para confirmar que la inflación entró en una zona más baja y estable. Para eso, los próximos meses deberán combinar menor presión en alimentos, combustibles contenidos, tarifas administradas y expectativas más alineadas con el sendero que espera el mercado.

En términos políticos y económicos, un IPC de abril cerca del 2,5% sería una señal favorable para la estrategia oficial. Pero, para el bolsillo, el dato todavía refleja una inflación alta: desacelera, sí, aunque sigue acumulando presión sobre salarios, jubilaciones, consumo y costos empresarios.

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