Cayó la venta de los combustibles: cuáles son las causas y los efectos

La venta de combustibles en Argentina atraviesa un período de retracción que enciende señales de alerta tanto en el sector energético como en la actividad económica en general. De acuerdo con datos relevados por la Secretaría de Energía de la Nación Argentina y cámaras empresarias, el despacho de naftas y gasoil muestra caídas interanuales en distintos puntos del país, con especial impacto en los grandes centros urbanos.

Entre las principales causas aparece la pérdida del poder adquisitivo. La aceleración inflacionaria y la suba sostenida de tarifas redujeron el ingreso disponible de los hogares, que recortan gastos considerados no esenciales, como el uso del vehículo particular. En ese contexto, muchas familias optan por reducir traslados o volcarse al transporte público.

A esto se suma el aumento en los precios de los combustibles, impulsado por la actualización de impuestos y la necesidad de las petroleras de recomponer márgenes. Empresas como YPF, Shell y Axion Energy aplicaron incrementos en surtidor en los últimos meses, lo que impactó directamente en la demanda.

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Otro factor clave es la menor actividad económica. Sectores como el transporte de cargas, la construcción y la industria —altamente dependientes del gasoil— registran niveles de actividad más bajos, lo que reduce el consumo de combustibles. Según analistas, la caída en la venta es también un reflejo del enfriamiento general de la economía.

Las consecuencias de este escenario son múltiples. Por un lado, las estaciones de servicio enfrentan una merma en sus ingresos, lo que complica su rentabilidad y, en algunos casos, pone en riesgo fuentes de empleo. Por otro, las provincias productoras ven afectada su recaudación vinculada a la comercialización de hidrocarburos.

Además, la baja en la demanda podría generar un reacomodamiento en el mercado energético, con cambios en las estrategias de precios y promociones por parte de las compañías para sostener las ventas.

Sin embargo, algunos especialistas advierten que este fenómeno podría ser transitorio. Una eventual recuperación del salario real o una mejora en la actividad económica podrían revertir la tendencia en los próximos meses.

En el corto plazo, el comportamiento del consumo de combustibles seguirá siendo un termómetro clave para medir el pulso de la economía argentina.