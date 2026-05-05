¿Cómo quedaron las jubilaciones en el mes de mayo?

Las jubilaciones y pensiones en Argentina volvieron a actualizarse en mayo, en el marco del esquema de movilidad vigente que ajusta los haberes en función de la inflación. La medida impacta en millones de beneficiarios del sistema administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En mayo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento de 3,38%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $‬463.174,10.

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $‬463.174,10.‬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

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Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido, quedan así:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $345.221,87

Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10.

Aumento de las asignaciones

En mayo, las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 3,38%.

De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $141.286‬‬, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $460.045, la Asignación Familiar por Hijo a $70.651 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $230.032.

Cómo impacta la inflación

El nuevo esquema de movilidad busca evitar el rezago frente a la inflación, con ajustes mensuales basados en datos recientes. Sin embargo, especialistas advierten que, en contextos de alta variación de precios, los haberes pueden perder poder adquisitivo entre actualización y actualización.

En ese sentido, el refuerzo mediante bonos sigue siendo clave para compensar parcialmente esa pérdida, aunque no se incorpora al haber y, por lo tanto, no impacta en futuros aumentos.

Calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ya estableció el cronograma de pagos para mayo, que se organiza según la terminación del DNI y se extiende a lo largo de todo el mes.

Un ingreso bajo presión

A pesar de los incrementos, el nivel de ingresos de los jubilados continúa en el centro del debate económico y social. El avance de la inflación, el costo de medicamentos y servicios, y la evolución del tipo de cambio son factores que inciden directamente en el poder de compra del sector.

Mientras tanto, el esquema de ajustes mensuales continuará vigente en los próximos meses, por lo que las jubilaciones seguirán actualizándose en función de la dinámica inflacionaria.