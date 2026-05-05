Expectativa por la nueva vacuna contra la tos convulsa en Argentina

La Argentina se encuentra en un momento clave en materia de salud pública: en medio de un aumento sostenido de casos de tos convulsa —también conocida como coqueluche—, la llegada de una nueva vacuna genera expectativas entre especialistas y autoridades sanitarias.

En las últimas semanas, el país comenzó a incorporar una formulación innovadora contra esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que afecta especialmente a bebés y niños pequeños. Se trata de una vacuna de refuerzo desarrollada por Laboratorios Richmond, denominada Boostagen-2, basada en tecnología recombinante y con aprobación de la ANMAT.

El nuevo desarrollo protege contra la tos convulsa, el tétanos y la difteria, y apunta a fortalecer la inmunidad en adolescentes y adultos, segmentos clave para cortar la cadena de transmisión.

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Un contexto epidemiológico preocupante

La expectativa por esta vacuna no es casual. En lo que va de 2026, los casos de tos convulsa registraron un incremento significativo en el país. Informes epidemiológicos indican subas de hasta el 147% en las primeras semanas del año, mientras que otros reportes advierten que los contagios ya superan los niveles recientes.

Además, especialistas alertan sobre brechas en la cobertura de vacunación: uno de cada tres menores no tiene el esquema completo, lo que aumenta el riesgo de brotes.

La enfermedad, causada por la bacteria Bordetella pertussis, provoca ataques severos de tos y puede derivar en complicaciones graves, especialmente en lactantes.

Qué cambia con la nueva vacuna

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina mantiene desde hace años la vacuna contra la tos convulsa dentro del calendario oficial —a través de formulaciones como la triple bacteriana—, pero la incorporación de nuevas tecnologías busca mejorar la respuesta inmunológica y adaptarse a los cambios epidemiológicos.

En este sentido, la nueva vacuna podría aportar varias ventajas:

* Mayor duración de la inmunidad en adultos

* Refuerzos más eficaces para prevenir contagios

* Mejor perfil de seguridad gracias a tecnologías modernas

Algunos desarrollos científicos locales, incluso, avanzan en alternativas innovadoras como vacunas intranasales, lo que abre la puerta a nuevas estrategias de prevención a futuro.

Desafíos y perspectivas

Pese al optimismo, los especialistas coinciden en que ninguna vacuna será suficiente sin una mejora en las tasas de cobertura. La caída en la vacunación en los últimos años es señalada como uno de los principales factores detrás del resurgimiento de enfermedades prevenibles.

En ese marco, la llegada de nuevas herramientas genera expectativa, pero también refuerza la necesidad de campañas de concientización y acceso equitativo a la salud.

La evolución de esta nueva vacuna será seguida de cerca en los próximos meses, en un escenario donde la prevención vuelve a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria argentina.