Alertan por un brote de hantavirus en un crucero y hay tres muertos.

Un brote de hantavirus encendió las alarmas sanitarias internacionales tras confirmarse al menos tres muertes entre pasajeros de un crucero que realizaba un itinerario por el sur del continente. Las autoridades investigan el origen del contagio mientras decenas de personas permanecen bajo observación médica.

El episodio se registró a bordo de una embarcación turística que había partido días atrás con destino a distintas escalas patagónicas. Según fuentes sanitarias, varios pasajeros comenzaron a presentar síntomas compatibles con el virus —fiebre, dolores musculares intensos y dificultades respiratorias—, lo que derivó en la activación de protocolos de emergencia.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal, transmitida principalmente por el contacto con secreciones de roedores infectados. En América del Sur, algunos tipos del virus también pueden contagiarse de persona a persona, lo que incrementa el riesgo en entornos cerrados como un crucero.

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Operativo sanitario y aislamiento

Ante la gravedad de la situación, las autoridades portuarias y equipos de salud desplegaron un operativo especial para contener el brote. El barco fue aislado al arribar a puerto y se realizaron testeos a todos los pasajeros y tripulantes.

Además, se dispuso el seguimiento epidemiológico de quienes tuvieron contacto estrecho con los casos confirmados. Varios de ellos fueron trasladados a centros de salud para su evaluación, mientras que otros cumplen cuarentena preventiva.

Expertos en enfermedades infecciosas explicaron que, si bien los brotes de hantavirus son más comunes en zonas rurales, la posibilidad de contagio en espacios cerrados obliga a extremar precauciones. “La clave es detectar rápidamente los casos y aislar a los contactos para cortar la cadena de transmisión”, señalaron.

Investigación en curso

Las autoridades sanitarias trabajan para determinar cómo se originó el brote dentro del crucero. Una de las hipótesis apunta a una posible exposición previa de alguno de los pasajeros en áreas donde el virus es endémico. Otra línea de investigación analiza condiciones a bordo que podrían haber facilitado la propagación.

El caso generó preocupación en la industria turística, especialmente en el segmento de cruceros, donde la convivencia estrecha puede favorecer la circulación de enfermedades infecciosas.

Recomendaciones y prevención

Desde organismos de salud recuerdan que no existe un tratamiento específico para el hantavirus, por lo que la prevención y la detección temprana son fundamentales. Entre las medidas recomendadas se destacan evitar el contacto con roedores, ventilar ambientes cerrados y mantener una adecuada higiene.

Mientras avanza la investigación, el brote reaviva el debate sobre los controles sanitarios en viajes internacionales y la necesidad de reforzar protocolos ante enfermedades emergentes.