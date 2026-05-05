Nuevo aumento de la VTV en CABA: de cuánto es y a partir de cuándo

El costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad de Buenos Aires volvió a actualizarse y suma presión sobre el bolsillo de los conductores. El Gobierno porteño oficializó un nuevo incremento que se aplica desde fines de abril y se verá reflejado plenamente en mayo.

La suba es del 28%, y corresponde al segundo ajuste en lo que va de 2026. Con este aumento, el trámite acumula un alza cercana al 53% en el año, en línea con la evolución de los costos operativos del sistema.

¿Cuánto cuesta ahora la VTV?

Con la actualización vigente:

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* Autos particulares: pasan de $75.756 a $96.968

* Motos: suben de $28.484 a $36.459

De esta manera, el costo para vehículos livianos ya se acerca a los $100.000, consolidando una fuerte suba respecto de los valores de comienzos de año.

¿Desde cuándo rige el aumento?

El incremento fue publicado en el Boletín Oficial porteño y comenzó a regir a fines de abril de 2026, con impacto directo en los turnos otorgados desde ese momento y durante mayo.

Se trata de una actualización habilitada por el esquema regulatorio del servicio, que permite a las concesionarias solicitar ajustes cuando sus costos superan determinados niveles.

Por qué aumenta la VTV

Desde el sector explican que la suba responde a:

* Incrementos en costos operativos y salariales

* Mantenimiento de las plantas verificadoras

* Necesidad de garantizar la continuidad del servicio

El mecanismo prevé revisiones periódicas para evitar atrasos tarifarios, aunque en la práctica implica aumentos escalonados a lo largo del año.

Un trámite obligatorio

La VTV es obligatoria en la Ciudad para autos con más de cuatro años de antigüedad o más de 64.000 kilómetros recorridos. ￼

No cumplir con la verificación puede derivar en multas significativas y la imposibilidad de circular legalmente.

Impacto en los conductores

El nuevo ajuste se suma a otros aumentos en transporte y servicios, lo que refuerza la presión sobre los gastos fijos de quienes utilizan vehículo propio. En este contexto, la VTV se consolida como uno de los costos obligatorios más relevantes para los automovilistas porteños.

A corto plazo, no se descartan nuevas actualizaciones si continúan las variaciones en los costos del sistema, por lo que el valor del trámite seguirá de cerca la evolución económica general.