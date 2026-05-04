Repuntó el crédito para las empresas.

Luego de varios meses marcados por altos niveles de morosidad, el crédito destinado a empresas comenzó a mostrar señales de recuperación en el sistema financiero argentino. De acuerdo con informes del Banco Central de la República Argentina, en las últimas semanas se registró un repunte en las líneas de financiamiento productivo, impulsado por una mayor estabilidad macroeconómica y una leve mejora en las expectativas del sector privado.

Durante el primer trimestre del año, el aumento en los incumplimientos de pago había generado cautela entre las entidades financieras, que endurecieron las condiciones de otorgamiento. Sin embargo, la desaceleración en el ritmo de mora y una mayor previsibilidad en variables clave como la inflación y el tipo de cambio comenzaron a revertir esa tendencia.

El crecimiento del crédito se observa principalmente en préstamos de corto plazo destinados al capital de trabajo, utilizados por las empresas para sostener operaciones, comprar insumos y cubrir costos corrientes. También se detecta un incipiente movimiento en líneas de inversión, aunque aún en niveles moderados.

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Desde el sector bancario señalan que la mejora responde tanto a una mayor demanda por parte de las compañías como a una oferta más activa de las entidades, que buscan recuperar volumen tras meses de retracción. En ese marco, algunas tasas de interés comenzaron a estabilizarse, lo que facilita el acceso al financiamiento.

No obstante, los analistas advierten que el escenario sigue siendo frágil. Si bien la morosidad dejó de crecer al ritmo de meses anteriores, aún se mantiene en niveles elevados, lo que obliga a los bancos a evaluar con cautela el riesgo crediticio.

En paralelo, desde cámaras empresarias destacan que el acceso al crédito continúa siendo un factor clave para la recuperación de la actividad. Sectores como la industria y el comercio dependen en gran medida del financiamiento para sostener su ritmo de producción y enfrentar un contexto todavía desafiante.

El repunte del crédito aparece así como una señal positiva, aunque incipiente. Su consolidación dependerá de la evolución de la economía en los próximos meses y de la capacidad del sistema financiero para equilibrar el impulso a la actividad con una adecuada gestión del riesgo.