Un hombre fue acusado de abusar de 34 amigos de su hijo cuando iban a jugar

Un hombre fue formalmente acusado en Francia por presuntos abusos cometidos contra 34 menores de edad, todos ellos amigos de sus hijos, en un caso que generó conmoción y reavivó el debate sobre la protección de la infancia en el ámbito familiar.

Según informaron fuentes judiciales, la investigación se inició a partir de la denuncia de una de las víctimas, lo que permitió a las autoridades avanzar en la recolección de pruebas y testimonios. Con el correr de los meses, otros jóvenes se sumaron a la causa, lo que derivó en la magnitud del caso que hoy se investiga.

El acusado fue detenido y puesto a disposición de la Justicia, que lo imputó por múltiples cargos vinculados a delitos contra la integridad sexual de menores. De acuerdo con los primeros elementos del expediente, los hechos habrían ocurrido durante varios años en entornos de confianza, lo que facilitó el acceso del sospechoso a las víctimas.

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La fiscalía destacó la importancia de la denuncia inicial, señalando que permitió desarticular una situación prolongada en el tiempo. Asimismo, remarcaron el rol clave de los equipos especializados en la contención de las víctimas, quienes actualmente reciben asistencia psicológica y acompañamiento legal.

El caso volvió a poner en foco la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y detección temprana de este tipo de delitos, especialmente cuando se producen en ámbitos cercanos y de confianza. Autoridades y organizaciones sociales insistieron en la importancia de promover espacios seguros para que niños y adolescentes puedan denunciar situaciones de abuso.

La investigación continúa en curso, mientras la Justicia busca determinar con precisión el alcance de los hechos y eventuales responsabilidades adicionales.