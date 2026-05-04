La producción de acero registró un aumento del 42,3% en marzo.

La producción de acero en Argentina experimentó un fuerte repunte durante marzo, al registrar un incremento del 42,3% en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos difundidos por la Cámara Argentina del Acero. El crecimiento refleja una recuperación en la actividad industrial tras meses de retracción.

El informe detalla que el avance estuvo impulsado principalmente por una mayor demanda desde sectores clave como la construcción, la industria automotriz y la fabricación de maquinaria agrícola, todos ellos altamente dependientes del insumo siderúrgico.

En términos mensuales, la producción también mostró una mejora respecto de febrero, lo que consolida una tendencia positiva en el corto plazo. Analistas del sector destacan que la normalización en el abastecimiento de insumos y una leve reactivación del mercado interno contribuyeron a este desempeño.

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No obstante, desde la industria advierten que el crecimiento interanual se explica en parte por una base de comparación baja, ya que en marzo del año pasado la actividad había caído con fuerza en medio de un contexto económico adverso.

Empresas líderes como Ternium y Acerbrag señalaron que, si bien los números son alentadores, aún persisten desafíos vinculados a los costos de producción, la volatilidad cambiaria y la incertidumbre en la demanda.

En este escenario, el sector siderúrgico mantiene expectativas moderadas para los próximos meses. Si bien la mejora registrada en marzo genera optimismo, el sostenimiento de la recuperación dependerá en gran medida de la evolución de la economía y del nivel de actividad en los sectores que traccionan la demanda de acero.

El dato se suma a otros indicadores que muestran señales mixtas en la industria, en un contexto donde algunos rubros comienzan a recuperarse mientras otros continúan afectados por la caída del consumo y las restricciones financieras.