A partir de hoy aumenta el boleto de colectivo

Desde este lunes, viajar en colectivo en la Provincia de Buenos Aires es más caro. El Gobierno bonaerense aplicó un aumento del 11,16% en las tarifas del transporte público de pasajeros, en el marco del esquema de actualización mensual atado a la inflación y a los costos del sistema.

La suba impacta en las líneas provinciales y municipales que operan fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y alcanza a millones de usuarios que utilizan el servicio a diario para trasladarse por el conurbano y otras localidades del territorio bonaerense.

Con este ajuste, los valores del boleto mínimo (para recorridos de hasta 3 kilómetros) pasan a ubicarse en torno a:

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* $270 a $300 para usuarios con tarjeta SUBE registrada

* $430 a $480 para quienes no tengan la tarjeta nominalizada

En tanto, las tarifas para tramos más largos también se incrementan de manera proporcional, superando en algunos casos los $350 en los recorridos más extensos dentro de la provincia.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la actualización responde al aumento sostenido de los costos operativos, entre ellos el combustible, el mantenimiento de las unidades y los salarios del sector. Además, remarcaron que se busca sostener la prestación del servicio en un contexto económico complejo.

Por su parte, continúan vigentes los beneficios de la tarifa social para jubilados, pensionados y sectores vulnerables, así como los descuentos por combinación dentro del sistema SUBE.

El nuevo cuadro tarifario se suma a otros incrementos previstos para el mes, lo que genera preocupación entre los usuarios por el impacto en el bolsillo. En ese contexto, especialistas recomiendan registrar la tarjeta SUBE para acceder a tarifas más bajas y mantener los beneficios disponibles.

El esquema de subas mensuales continuará en los próximos meses, por lo que se prevé que el costo del transporte siga ajustándose de acuerdo con la evolución de la inflación y las variables económicas.