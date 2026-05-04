Encuentran a un camionero muerto que estaba desaparecido

El camionero cubano Alejandro Jacomino González, que llevaba varios días desaparecido, fue encontrado muerto en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en un caso que es investigado por las autoridades locales y que generó conmoción entre familiares y colegas del transporte.

De acuerdo con la información preliminar, el trabajador había sido visto por última vez mientras realizaba un trayecto vinculado a su actividad laboral. La falta de contacto con su entorno cercano motivó la denuncia por su desaparición y el inicio de un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días.

El hallazgo del cuerpo se produjo en una zona poco transitada, lo que abrió distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Por el momento, los investigadores no descartan ninguna línea y esperan los resultados de las pericias forenses para determinar la causa de la muerte y establecer si hubo intervención de terceros.

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Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se están analizando registros de cámaras de seguridad, datos de geolocalización y comunicaciones recientes para reconstruir los últimos movimientos del camionero. Además, se intenta establecer el recorrido exacto que realizó antes de desaparecer.

El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de transportistas, donde compañeros de trabajo habían difundido su búsqueda en redes sociales con la esperanza de encontrarlo con vida. Su familia, en tanto, pidió que se esclarezcan las circunstancias del hecho y que se haga justicia.

Mientras avanza la investigación en Georgia, el episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrentan los camioneros en rutas extensas y, en ocasiones, en condiciones de escasa seguridad.