Horacio Fazio: “La desocupación es una variable mucho más importante que la baja de la inflación”

La evolución del mercado laboral en Argentina genera creciente preocupación. El economista y filósofo, Horacio Fazio explicó que el empleo no es solo un indicador económico, sino un pilar social: “El trabajo es la vía de inserción nuestra en el mecanismo social”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que “somos, en alguna medida, en la medida que trabajamos”, destacando la centralidad del empleo en la vida cotidiana.

El especialista puso el foco en el aumento de la desocupación desde el inicio del actual gobierno. “Desde el inicio de la administración, la cantidad de desocupados ha aumentado nada menos que 300.000”, advirtió. Además, detalló la evolución de los indicadores: “La desocupación era del 5,7%, pasó al 6,4% y luego al 7,5%”, con picos más elevados en zonas específicas. “En el conurbano llega prácticamente al 10%”, agregó.

El impacto social del desempleo

Fazio subrayó que este fenómeno tiene consecuencias más profundas que otros indicadores económicos. “La desocupación es una variable mucho más importante que la baja de la inflación”, sostuvo, marcando una diferencia con el enfoque predominante.

En su análisis, vinculó el aumento del desempleo con la caída de la actividad económica. “La desocupación es un subproducto de una baja del consumo”, explicó, y detalló el efecto en cadena: “Hay una baja de la producción, del trabajo y de la actividad económica”.

También hizo referencia al enfoque ideológico del gobierno: “Se mantiene al margen de las variables económicas, responsabilizándose solo de las reglas del mercado”, lo que, según su visión, limita la intervención ante problemas estructurales.

Ideología económica y efectos en la actividad

El economista señaló que esta perspectiva tiene consecuencias concretas en sectores clave. “Esto ha llevado a una situación límite en algunos sectores”, advirtió. Uno de los ejemplos más claros es la obra pública: “La ideología hace que no haya fondos para la obra pública”, afirmó.

Para Fazio, esta decisión no es menor, ya que impacta directamente en el empleo y en la dinámica económica general. “Se puede verificar claramente esa restricción ideológica”, indicó, sugiriendo que las políticas adoptadas responden a una visión específica del rol del Estado.

En este contexto, el especialista dejó abierta la discusión sobre el rumbo económico y sus consecuencias sociales. “La desocupación está neutralizando los efectos positivos que se atribuyen a la baja de la inflación”, concluyó, planteando un escenario donde el crecimiento del desempleo se vuelve el principal desafío.