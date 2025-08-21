Este jueves, el periodista Eduardo Feinmann fue increpado por el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos Marcelo Peretta, quien aseguró que fue a pedirle explicaciones al comunicador ya que está "cansado" de sus agresiones.

"Me cansé. Esa es la palabra. Me cansé de que me bardee, me cansé de que me ofenda, me cansé porque mi familia está mal y preocupada. Tengo afiliados que me llaman y me dicen '¿qué le pasa a este Feinmann?'. Aparte, soy un doctor de la Universidad de Buenos Aires, no soy un tipo que no está preparado", expresó Peretta en diálogo con PERFIL.

Sobre los motivos que lo llevaron a increpar al periodista, el dirigente sindical señaló: "Hace tres años, en sus distintos programas de radio y televisión me viene bardeando. Me dice 'este opereta, este garca, este chanta'. Hace varios años y con intensidad me toma de punto".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Me llaman los periodistas de Radio Mitre y del Grupo Clarín y me dicen 'che, te tiene de punto'. Me llaman mis amigos y me dicen 'che, te tiene de punto'. Me llama mi hija medio llorando y me dice '¿por qué tiene trata de opereta, de berreta? mis compañeras se burlan de vos, ¿qué pasó?'. Mis afiliados me dicen '¿qué le pasa?¿qué le hiciste que te maltrata tanto?'", profundizó al ser consultado por este medio.

Desde su lugar, Peretta reclamó que el periodista nunca conversó con él ni le dio derecho a réplica. "No me conoce, nunca me entrevistó ni nada. Así que fui a encararlo. Me presenté, 'soy Marcelo Peretta, ¿me explicás por favor por qué me agredís tanto?'. Una cosa es discutir al aire donde los dos dan su punto de vista, y otra es tener de punto a un tipo", expresó.

Jorgito Porcel se bajó de la lista de "famosos" candidatos: "Las posibilidades eran casi inexistentes"

"Puede ser que no comparta lo que él considera, u otro periodista puede ser que no le guste, pero lo hago con respeto", insistió y profundizó: "Si vos das derecho a réplica está bien, decís pienso distinto, en esto no estamos de acuerdo, perfecto. Una vez aunque sea, pero no. Entonces fui a decirle eso".

El bioquímico y secretario del sindicato del rubro, remarcó que es la primera vez que ve de frente a Feinmann. "Es la primera vez en la vida que tengo contacto con él. Cuando me bardeó pedí el teléfono, le dije 'buenas tardes Eduardo, soy Marcelo Peretta, veo que me estás agrediendo, por favor te pido un derecho a réplica, no nos conocemos, bla bla bla'. No me contestó nada", desarrolló.

"El periodismo también tiene que tener un límite a las cosas que hacen, porque ahora yo soy el malo de la película y hace tres años que me viene utilizando en la radio más escuchada y hay lesiones en eso que calan. No puede manejarse así. Hoy me cansé", concluyó.

Qué dijo Eduardo Feinmann sobre la agresión de Marcelo Peretta

"Fui agredido por este violento, estos personajes típicos del sindicalismo apretador, extorsionador y violento que tiene sumida a la República Argentina desde hace añares", lanzó el periodista en diálogo con el programa Nuestra Mañana por Radio Mitre.

Sobre el momento en el que Peretta lo increpó, explicó: "(Salí de la radio) y de repente veo a Marcelo Peretta que viene caminando rápidamente hacia mí. Me dice que está su hijo, y el hijo filmando a su padre, qué vergüenza. Y con otro hombre del sindicato, que también me estaba esperando en la puerta, de buzo celeste, que también terminó filmándome y siendo cómplice de Peretta. Vinieron de a tres a apretarme, fue una emboscada".

"Me reprochaba por cosas y comentarios que había hecho sobre él. Este ser nefasto se presentó como candidato en la Ciudad de Buenos Aires para ser legislador, pero no entró. Y ahora había armado una lista con Jorgito Porcel, que termina renunciando", añadió sobre el candidato a diputado y secretario del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

El comunicador sostuvo que el dirigente gremial "se hizo conocido en el programa de Mauro Viale", asegurando que "lo llevaba como si fuera el gran sindicalista de la República Argentina" y añadió: "Un tipo que tenía una colecta y que, en ese momento, defendía a Alberto Fernández. Y en el 2021 se transformó en PRO, no sé si sigue respondiendo a Patricia Bullrich".

"Él empuja a la policía y me pega una patada en la cintura, después patea mi auto y lo abolla. Esto es parte de este sindicalismo violento y retrógrado que los argentinos no queremos más", agregó sobre el violento episodio ocurrido a la salida de su programa de radio.

“Tronco” Figliuolo, Virginia Gallardo, Karen Reichardt, el Turco García y otros famosos competirán en octubre

En diálogo con PERFIL, Peretta replicó: "Me manejo con respeto y hoy me cansé. Y ahora se hace la víctima, dice que lo agredí, que le pegué, ahí hay una cuestión que él tiene que darse cuenta de que la agresión que él me hace en estos años es muy profunda, cala muy hondo esto".

"Y me sacó que era panelista de Mauro Viale, ¿y qué tiene que ver eso? ¿me culpa por su pelea con Mauro Viale?. Dice que lo hice operar con no sé quién. ¿Con quién lo hice operar? ¿de qué hablás? ¿por qué no me llamaste si tenés dudas? ¿por qué me bardeás por cosas que yo no sé, que no hice y que no me puedo hacer responsable?", cerró.

Denuncia tras la agresión

Tras el violento episodio, el periodista aseguró que presentará la denuncia correspondiente contra el dirigente sindical. "Estoy bien, sin ningún problema. No me duele ni el cuerpo ni el daño a mi auto. Yo voy a hacer una denuncia por lesiones y daños, y voy a ir a fondo hasta que este tipo vaya preso. Aunque no creo porque tiene una protección política importante. También tiene varios temas de corrupción en el sindicato pesados. El tipo además es político y se presenta a elecciones", advirtió.

"Que haga la denuncia. Voy a presentarme ante quien corresponda, ante quien me cite, no me escapo y le daré las explicaciones. Esto es una discusión callejera y no pasa de eso, ahora falta que tenga lesiones, no tiene nada. Las lesiones las tengo yo, después de tres años de agredirme en una radio sin darme derecho a réplica, yo soy el lesionado", lanzó Peretta, por su parte.

Sobre lo ocurrido, el sindicalista agregó: "El periodismo tiene una responsabilidad, no puede maltratar a la gente de esta manera sin darle una posibilidad de que se exprese. Puedo entender que él no comparta lo que yo digo, tiene derecho, ¿pero maltratarme?. Y no una vez, que tuvo un mal día y se excedió, no. Hace años que viene tomándome de punto".

"Acá hay un agravio, se excede la libre expresión y hay responsabilidades. Él tiene su responsabilidad, es el periodista más escuchado y no puede manejarse de esa manera. Me dañó muchísimo, estoy muy afectado. Estoy lesionado yo, pero mentalmente, te imaginarás el nervio que significa ir a buscar a una persona, pedirle explicaciones", concluyó.

AS/ff