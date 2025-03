Elecciones en CABA: Marcelo Peretta, el sindicalista de los medicamentos, se presenta con lista propia

El dirigente gremial Marcelo Peretta, líder del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), consiguió la personería política para su partido, el Movimiento Plural, y competirá en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. El sindicalista festejó el reconocimiento de su partido y destacó el esfuerzo que implicó lograr este objetivo: “He resuelto participar en las elecciones después de que, tras cuatro años de pelear, nos aprobaron un partido político. Es muy importante y no es fácil. De hecho, el Presidente no llegó con un partido propio, recién ahora lo está armando”.

Peretta trabaja sobre dos ejes centrales: la reducción del precio de los medicamentos y la reforma laboral y sindical: “Es algo que conozco por mi experiencia laboral y lo que trabajo en el libro que acabo de publicar, El derecho a elegir tu sindicato”. El sindicalista se mostró muy firme en su propuesta: “El PRO ya cumplió una etapa en CABA. Aspiro a representar a los desencantados del PRO y a los auténticos liberales, porque Javier cambió de línea y ya no los contiene. Buenos Aires es la ciudad más rica del país hay un tercio de pobres”.

El partido Movimiento Plural se presenta con una lista denominada “Remedios para CABA” donde, además de Peretta, figuran Federico González, un consultor político con tres décadas de experiencia trabajando para diferentes partidos; Nahuel Altieri, el abogado que preside la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Valentina Peretta Alejandre, la estudiante de derecho de la Universidad de Buenos Aires que resultó elegida mejor oradora de 2025; Elsa Nieto, una periodista científica, especializada en colectividades; y Malvina Starker, una pastora dedicada a promover las actividades religiosas y la iglesia.

Las principales propuestas de esta lista son “recuperar la cultura del esfuerzo, la producción y el trabajo”; “respetar, potenciar y respaldar a las fuerzas de seguridad”; “salir de la especulación financiera y volver a la economía real”; “evitar el abuso empresarial y sindical”; “achicar y fortalecer el Estado”; “bajar impuestos y potenciar al sector privado”; “priorizar la nación, la familia, el hogar y la fe”; “frenar la imposición de agendas globales”; “proteger a niños, ancianos, salud y ambiente”; “crear empleo formal y defender el trabajo basado en el hombre, no en la máquina”.

La relación de Peretta con Javier Milei

Peretta habló de su vínculo con el actual presidente: “Nos hicimos muy amigos con Javier (Milei) en la pandemia. Karina Milei también venía mucho a casa. Yo trabajaba con Patricia Bullrich y Pichetto, entonces le dije que se metiera en política”.

El sindicalista de los medicamentos explicó: “A la semana, lo reuní en casa con José Luis Espert y armaron su partido. Después lo junté con Patricia (Bullrich). Eso fue en 2021, una noche en la que hablaron cuatro horas los dos solos”.

Marcelo Peretta y Patricia Bullrich

Sin embargo, más allá de la simpatía que tiene por el presidente, el flamante candidato se sinceró: “Voy a ser opositor a Milei, que es la persona que conozco, pero que se ha alejado de sus principios liberales”.

En las elecciones pasadas, el sindicalista fue precandidato a jefe de Gobierno porteño dentro del espacio de Patricia Bullrich, pero luego decidió bajar su postulación.

