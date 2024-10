Marcelo Peretta: “Hay un cepo sindical desde la secretaría de trabajo solicitado por los gordos sindicales”

Con la llegada de Javier Milei al mandato, el sector sindical volvió a estar en el foco de la agenda pública, sobre todo ante el rechazo del Presidente en cuanto a la realización de movilizaciones, y ahora se observa una falta de competitividad a la hora de presentarse nuevos mandatos en los sindicatos. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta.

“La ley de asociaciones sindicales establece claramente la posibilidad de que haya un sindicato que tenga la personería gremial, pero los otros sindicatos se la pueden disputar y pueden competir con los servicios que le brinda al afiliado”, comentó Marcelo Peretta. “No se cumple que el afiliado pueda elegir a qué sindicato se afilia, hay todo un cepo sindical desde la secretaría de trabajo solicitado por los gordos sindicales”, agregó.

La competencia sindical no se promueve

Posteriormente, Peretta planteó: “No se cumple la ley, los gordos se han encargado de financiar a cada ministro de turno, la política no quiere la reforma sindical, después se quejan de las movilizaciones pero las están alimentando ellos sin hacer cumplir la ley”. Luego, manifestó que, “no se promueve la competencia sindical, están pisados en la secretaría de Trabajo cerca de 13.000 expedientes de inscripción gremial y personería gremial”.

Existen normativas que dejaron de funcionar en la actualidad

“Sentarse a negociar alguna modificación de tipo normativa con los gobiernos funcionaba hace 50 años y no funciona hoy porque hay abuso”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Hay leyes que no había hace 50 años y lo que hay es un abuso y un aprovechamiento de alguna de estas leyes que inexplicablemente los funcionarios no se ponen a leer la normativa y se dejan convencer por ese discurso de que es mejor un unicato”.

Por otro lado, el dirigente sindical señaló: “Eso que pasaba hace 50 años, donde el poderoso era el industrial y se necesitaba un sindicato unido para que sea fuerte en la función de defender el derecho de los trabajadores, ya no ocurre, hoy el poderoso termina siendo este mal sindicato”. A su vez, remarcó que, “es falso que logran buenos salarios y una mejor cobertura de salud”.

“El 25% de los salarios de los trabajadores registrados están bajo la línea de la pobreza y sindicatos como sanidad o comercio, negocian salarios tan bajos que no les sirven al trabajador”, expresó Peretta. “Necesitamos sindicatos fuertes y no poderosos, el sindicato fuerte es el que tiene el aval de sus trabajadores”, finalizó.