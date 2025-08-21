Jorge Porcel Jr., hijo del reconocido humorista y actor Jorge Porcel, reveló este miércoles que bajó su candidatura a menos de una semana de haberse postulado. El domingo fue una de las sorpresas derivadas del cierre de listas, presentándose como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en el Movimiento Plural.

"Debut y despedida", aseveró Porcel Jr. durante una entrevista en el programa "A dos Voces" por Todo Noticias (TN) y, sobre su decisión de bajar su postulación a menos de una semana de haberla confirmado, agregó: "No se esperaban esta, ¿no?. Yo les prometí a ustedes la primicia y cumplo con las promesas".

El hijo del cómico se encontraba hablando de otro tema, expresando la felicidad por la victoria de Racing ante Peñarol, cuando le cambiaron el rumbo de la entrevista y le preguntaron: "¿Vos te das cuenta que sos candidato? Vas a tener que lidiar con todas estas cosas". "No, porque ya no soy más candidato", lanzó él de forma tajante.

"Todo bien con Marcelo Peretta, que me llamó, y le agradezco con la oportunidad que me dio, pero bueno... Los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son prácticas de la casta", sostuvo tras ser consultado sobre el motivo que lo llevó a bajarse como candidato a la Cámara baja.

Con respecto a su vínculo con Peretta, también candidato, profundizó: "Son discrepancias de la organización y cosas que si no las hacés profesionalmente mejor no...Para salvar la amistad dije 'bajamos la persiana acá y quedamos como amigos'. Creo que el mejor valor y el mejor capital que podés tener es mantener a los amigos".

"Fue muy emotivo cuando me hicieron la propuesta, más en un momento donde tengo amigos, gente conocida, que está sufriendo. En Zona Norte, Belgrano y lugares que son teóricamente de gente pudiente, la mitad de los negocios están cerrados y uno ve el sufrimiento. Entonces dije: 'vamos a ayudar, en lo poco que yo puedo hacer'", expresó.

No obstante, el hijo del histórico capocómico aclaró: "Iba tercero de candidato, o sea que las posibilidades de entrar eran casi inexistentes".

"Fue como un viaje... Los que tenemos algunos viajes y fuimos al Italpark. Fue como un samba, con subidas, bajadas y con una cosa muy frenética, más que nada por toda estas cosa de los candidatos que venimos de otro palo que claramente no es la política", añadió sobre su breve paso por la política.

En paralelo, Porcel Jr. reveló que ya tuvo nuevas propuestas en el ámbito político. "Ya me llamó gente porque acá todo se sabe y muy rápido. Es otro mundo, mucho más rápido que el espectáculo. Entonces, ya sabían que me bajé y me empezaron a llamar", mencionó.

"No voy a jugar envido antes de tener el ancho de espadas, papá", concluyó, evitando dar demasiados detalles sobre las nuevas propuestas que recibió luego de bajar su candidatura de Movimiento Plural. Con respecto a su futuro, señaló que continuará trabajando en canales de streaming y en su programa de radio.

