Durante las últimas horas se conoció que un candidato a diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA), Federico Bojanovich, se enfrentará a un juicio por violencia de género por un episodio ocurrido en La Plata.

El proceso, que ya fue elevado a juicio, está a cargo del Juzgado Correccional N°2 de La Plata y derivó de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía N°13 especializada en casos de violencia de género, dirigida por la fiscal Mariana Ruffino.

Bojanovich es candidato a legislador provincial por la tercera sección electoral en estas elecciones 2025.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Actualmente se desempeña como asesor principal y responsable de la Agencia Territorial Lomas de Zamora, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

En elecciones anteriores se había postulado como candidato a intendente en Ensenada.

La causa contra el candidato libertario comenzó con una denuncia de su ex pareja, quien lo acusó de haberla golpeado y de destruir su teléfono celular. El ataque, según indicó la mujer, tuvo lugar a la salida de un boliche de La Plata y continuó luego con un hostigamiento por mensajes.

La Agencia Noticias Argentinas accedió al expediente de la causa y reveló que, en la documentación, se detalla que Bojanovich empujó a su ex pareja, la agredió físicamente y le provocó lesiones. Posteriormente, la hostigó por mensajes. En consecuencia, fue imputado por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño.

En el marco de la etapa de instrucción, el candidato a diputado evitó notificarse de distintas medidas judiciales, aunque fue demorado por personal de Prefectura Naval en 2023 cuando fue a votar en el marco de las elecciones generales, momento en el que fue notificado formalmente sobre la causa en su contra. Ya en agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo, del Juzgado N°8, convalidó el pedido de la fiscal y resolvió que sea sometido a juicio oral.

Elecciones legislativas: estos son los candidatos de La Libertad Avanza en los principales distritos del país

En su denuncia, la joven ex pareja del candidato a diputado para las Elecciones Legislativas explicó que la agresión ocurrió en junio de 2022, cuando coincidió con el acusado en un boliche de La Plata, ubicado en la calle 44 entre 10 y 11. Según detalló, ambos discutieron y él la empujó, le sacó el celular y lo destruyó arrojándolo contra el piso.

En su testimonio, la mujer que mantuvo una relación durante tres años con Bojanovich, indicó que durante el trayecto a su domicilio, a bordo de un Volkswagen UP, el imputado continuó con agresiones físicas, insultos y golpes al punto de golpear su cabeza contra la puerta del vehículo y darle un puñetazo en el rostro.

La víctima y denunciante fue atendida en el Hospital San Roque, por lo que pudo aportar la constancia médica y capturas de mensajes como prueba de lo ocurrido, al mismo tiempo que solicitó medidas de restricción perimetral y de cese de hostigamiento.

AS/LT